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Блогерка Верба відреагувала на хейт щодо купівлі авто за 10 млн грн: "Відпишіться від мене нах*р"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Блогерка Верба відреагувала на хейт щодо купівлі авто за 10 млн грн: "Відпишіться від мене нах*р"

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Зірка Мережі дала чітко зрозуміти, як реагує на критику.

Українська блогерка Юлія Вербинець, відома як Верба, відреагувала на хейт, який посипався на неї після купівлі елітного авто за 10 мільйонів гривень.

В Instagram-stories знаменитість заявила, що за роки своєї блогерської кар'єри вже звикла до критики. Юлія не збирається виправдовуватися перед хейтерами, адже самостійно заробила на Mercedes-Benz.

"Те, що відбувається зараз, це абсолютно нормально. Я показала таку дорогу річ, зрозуміло, що в людей бомбить. Для мене важливо знати свою правду. Це все законно зароблено, сплачено податки, не вкрадено і своєю працею. Це реально працювати і таке мати", - заявила блогерка.

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба також переконана, що більшість хоче просто попіаритися на її імені. Також вона порадила відписатися від неї тим, хто незадоволений її поведінкою.

"Не зліться на мене, я працювала плідно і можу таке собі дозволити. Нащо писати дурниці. Краще порадійте за людину. Не хочете радіти, то нічого не пишіть або відпишіться від мене нах*р", - додала знаменитість.

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, Юлія Верба отримала шквал критики після того, як похизувалася придбаним елітним авто 2023 року випуску, яке обійшлося їй в 10 мільйонів гривень. Однак не всі пораділи за блогерку. Чимало користувачів Мережі дорікнули Вербі, що зараз не на часі робити такі дорогі покупки, а тим більше хизуватися ними.

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Дата публікації
Перегляди
2119
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