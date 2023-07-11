Блогерка Верба відреагувала на хейт щодо купівлі авто за 10 млн грн: "Відпишіться від мене нах*р"

Українська блогерка Юлія Вербинець, відома як Верба, відреагувала на хейт, який посипався на неї після купівлі елітного авто за 10 мільйонів гривень.

В Instagram-stories знаменитість заявила, що за роки своєї блогерської кар'єри вже звикла до критики. Юлія не збирається виправдовуватися перед хейтерами, адже самостійно заробила на Mercedes-Benz.

"Те, що відбувається зараз, це абсолютно нормально. Я показала таку дорогу річ, зрозуміло, що в людей бомбить. Для мене важливо знати свою правду. Це все законно зароблено, сплачено податки, не вкрадено і своєю працею. Це реально працювати і таке мати", - заявила блогерка.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба також переконана, що більшість хоче просто попіаритися на її імені. Також вона порадила відписатися від неї тим, хто незадоволений її поведінкою.

"Не зліться на мене, я працювала плідно і можу таке собі дозволити. Нащо писати дурниці. Краще порадійте за людину. Не хочете радіти, то нічого не пишіть або відпишіться від мене нах*р", - додала знаменитість.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, Юлія Верба отримала шквал критики після того, як похизувалася придбаним елітним авто 2023 року випуску, яке обійшлося їй в 10 мільйонів гривень. Однак не всі пораділи за блогерку. Чимало користувачів Мережі дорікнули Вербі, що зараз не на часі робити такі дорогі покупки, а тим більше хизуватися ними.

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