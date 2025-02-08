Блогерка Юлія Верба разом з 4-місячною донькою потрапила до лікарні і показала фото з палати

Популярна українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба разом із 4-місячною донькою опинилася в лікарні.

Про це знаменитість розповіла у своїх соцмережах. Блогерка говорить, що крихітна Роза раптово почала почуватися зле. У дівчинки піднялася висока температура і нудота. Юлія Верба намагалася дати доньці ліки, але нічого не допомагало. Врешті, на ранок блогерка поїхала до лікарні.

"Це все сталось раптово, 39 температура, цілу ніч нудота, далі температура…Поїхали до лікарні, бо жодні ліки вона не могла ковтати. У лікарні сказали, що так і треба було, бо з такими малими дітьми довго очікувати не треба. Кажуть, легше дізнатись причину і лікувати на початку, ніж потім в реанімації…", - поділилася знаменитість.

Юлія Верба з донькою / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба говорить, що донечка наразі почувається краще. Роза припинила плакати та почала спати. Лікарі взяли всі необхідні аналізи. Медики поки не з'ясували, чому в дівчинки виникли проблеми зі здоров'ям, однак це, ймовірно, шлункова інфекція. Розі наразі роблять крапельниці та дають антибіотики.

"Трохи погані аналізи крові, капають і дають антибіотики. Діагнозу ще немає, але якась шлункова інфекція. Розочка вже спокійніша, не плаче", - поділилася блогерка.

Юлія Верба з донькою / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна разом із новонародженою донькою потрапляла до лікарні. Артистка також розповідала, чому їм знадобилася допомога лікарів.

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