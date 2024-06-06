Блогерка Юлія Верба здивувала, як її наречений сидів у СІЗО та як він заробляє гроші

Відома українська блогерка Юлія Верба розповіла, як її наречений сидів у СІЗО та як він заробляє кошти на життя.

Коли знаменитість оголосила про заручини, користувачі Мережі були просто шоковані. Про свого обранця Юлія не охоче розповідала. Утім, користувачі знайшли чимало інформації про його минуле, зокрема, що він був одружений та має дитину. Ба більше, Костянтин, який старший за блогерку на вісім років, сидів у СІЗО за шахрайство.

Зірка Мережі у подробиці минулого свого обранця вдаватися не стала. Юлія Верба лиш поділилася, що коханий їй все це розповів та зізнався, через що саме сидів у СІЗО. Блогерка наголосила, що не бачить в цьому нічого страшного і її все влаштовує.

Юлія Верба з нареченим / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Мені деколи пишуть, коли я публікую, як я з ним обіймаюсь: "А як тобі до зека тулитися?". Ми так сміємось: "Юлія Верба пішла до зека". Я ці новини, коли бачу, мені дуже смішно. СІЗО - це все нормально. Він, коли ми познайомилися, на другий день розповів мені цю історію, я не хочу, щоб вона стала публічною. Але я одразу все знала. Якби я про це не знала і про це дізналася після освідчення, зрозуміло, що це приховування, мені цього не треба. Він одразу розповів, чого так, як так. Я це прийняла, людину прийняла. І мені все підходить", - розповіла блогерка в інтерв'ю Василю Тимошенку.

Також зірка Мережі розсекретила, чим зараз займається її наречений та як він заробляє на життя. Юлія зізнався, що конкретно розповісти не може, адже не розуміється на роботі коханого. Тим не менш, чоловік займається автівками.

Юлія Верба з нареченим / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Він займається машинами. Він прошиває і робить машини. Коротше, я на цьому не дуже розуміюся", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, раніше Юлія Верба розсекретила, скільки заробляє на місяць та який в неї капітал. Завдяки доходам блогерка змогла у 21 рік придбати три квартири та дві автівки.

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