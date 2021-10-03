Блогерку Сашу Бо у білизні запідозрили у збільшенні грудей: "Видно неозброєним оком"

Знаменитість похвалилася бюстом та осиною талією.

Відома українська блогерка Саша Пустовіт, вона ж Саша Бо, вирішила похизуватися своїми формами.

Зірка Мережі, яка нещодавно відреагувала на інтерв'ю свого чоловіка Ігоря, з яким розлучається, схоже готова до нового щасливого етапу у своєму житті. Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість запостила спокусливе фото, де позувала на підлозі у бежевій білизні. 26-річна красуня з розпущеним волоссям похвалилася пружним бюстом, стегнами та осиною талією.

Саша Пустовіт / instagram.com/sashaabo

У дописі Саша поділилася, що після скандалу взяла себе в руки та продовжує жити наповну.

"Якось дивилась інтерв'ю Жанни Бадоєвої, в якому вона говорила про болючі періоди в житті і як їх пройти. Важливо всьому давати термін: день/ 2 тижні/ три місяці щоб постраждати, поплакати чи повалятись на дивані з кислим обличчям. Це нормально. Але дуже важливо потім взяти себе в руки і більше не дивитись назад, не показуючи слабкість. Так от, термін вийшов", – написала вона.

Втім, чимало юзерів звернули увагу саме на груди блогерки. Так, фоловери запідозрили, що Пустовіт зробила маммопластику.

Нові груди?

Це ж видно неозброєним оком

Дуже помітно, що зроблена маммопластика

Більші груди, чи мені здалось?

Зі свого боку, Саша поки що не прокоментувала ці повідомлення. Але на знімках, опублікованих у серпні цього року, бюст блогерки дійсно значно менший.

Саша Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, модель Міла Кузнєцова ледь вмістила у купальник бюст 15-го розміру. Модель захопила новим кадром.

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