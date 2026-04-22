Блогер Беспалов після таємничого зникнення показав перше фото з фронту: як минає його служба

Відомий український блогер-пліткар Богдан Беспалов після таємничого зникнення показав свої перші фото зі служби на фронті.

Зірка Мережі вийшов на зв'язок та поспілкувався з прихильниками в Instagram-stories. Звичайно ж, Богдана Беспалова просто засипали запитаннями про те, що з ним сталось, де він зараз перебуває, коли повернеться та як минає його служба. У деталі блогер вдаватися не став, проте на деякі запитання повідповідав. Окрім того, Богдан Беспалов публікував світлини, на яких зображений у військовій формі.

До слова, у блогера поцікавились, чи справді він на фронті. На що зірка Мережі відповів коротко, але цілком зрозуміло: "Скажу лише те, що спати в земельних норах – це холодно і сиро". Також блогер висловився й про проходження базової загальновійськової підготовки. Беспалов зізнався, що його навчання минали не в Десні.

До речі чимало підписників блогера цікавить, коли він нарешті повернеться до своєї професійної діяльності та знову розповідатиме плітки про зірок шоубізнесу. На що він відповів так: "Вірю, що скоро".

Зазначимо, наприкінці січня Богдан Беспалов раптово зник, чим спровокував чимало пліток. Згодом виявилось, що блогера мобілізували. Проте щодо цього почало з'являтися чимало пліток, мовляв, до цього причетна зірка, якій Беспалов перейшов дорогу. Причетність до мобілізації блогера приписували навіть співачці Олені Тополі. Нещодавно артистка відповіла на ці закиди.