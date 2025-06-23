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Блогер Лебіга випадково зняв ворожий "приліт": на відео чути свист та гучні вибухи
Міша Лебіга під час обстрілу Києва у ніч проти 23 червня опинився в епіцентрі гучних вибухів. У будинку блогера осипалася штукатурка.
Популярний український блогер Міша Лебіга випадково зняв ворожий "приліт" і показав відео, де чутно свист "Шахеда" та гучні вибухи.
Сталося це, коли блогер запустив стрім. Зокрема, на відео чутно, як поруч із будинком пролітав "Шахед". Саме такий звук характерний для ударного безпілотника. Потім різко починає лунати свист, після чого стався гучний вибух. Міша Лебіга в цей момент не на жарт перелякався та впав на підлогу. Як виявилося, "Шахед" влучив у дорогу неподалік від будинку блогера.
Як виявилося, внаслідок вибухової хвилі в будинку Міши Лебіги, який він орендує під Києвом, осипалася штукатурка.
Нагадаємо, тим часом квартиру артистів Олени та Тараса Тополь повністю зруйнувало вибуховою хвилею. Зокрема, балістична ракета поцілила по будинку навпроти оселі подружжя. Тож, руйнувань в їхній квартирі було не уникнути. Як зазначив Тарас Тополі, вціліли лише стіни, й ті частково. Тим часом Олена Тополя показала моторошне відео, яке зняла в перші хвилини після "прильоту".