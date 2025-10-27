Блогер Міша Лебіга повідомив про смерть 51-річного батька

Міша Лебіга / © instagram.com/misha_lebiga

Український блогер Міша Лебіга поділився горем у родині.

Так, стало відомо, що 24 жовтня пішов із життя батько знаменитості, Анатолій Миколайович Лебіга, якому був 51 рік. За словами Михайла, напередодні смерті вони встигли побачитися вдома в селі.

"Я сказав йому, що він — красунчик, і це були мої останні слова йому", — поділився блогер, проте наступного ранку йому повідомили, що батька вже немає.

Михайло зазначив, що попри сварки та розбіжності, він був єдиним союзником батька до кінця. Блогер зауважив, що останнього місяці частіше зустрічався з батьком. Лебіга додав, що вони обидва пишалися його службою в АТО.

"Я запам’ятаю батька веселим. Хочу сказати слова, які ми майже ніколи не говорили один одному: "Люблю тебе, бать". Спи спокійно і відпочивай. Дякую за все, далі я сам", — написав Михайло під дописом.

Допис Міши Лебіги / © instagram.com/misha_lebiga

Допис Міши Лебіги / © instagram.com/misha_lebiga

Допис Міши Лебіги / © instagram.com/misha_lebiga

Велика кількість українських зірок та шанувальників висловили співчуття блогеру у коментарях. Ба більше, під дописом юзери почали ділитися своїми сумними та зворушливими історіями з рідними:

Співчуваю, друже. Мені колись сказали після смерті батька: "Він пішов, бо виконав місію на цій землі. Виростив сина". Я думаю тут так само. Твій батько виростив гідного сина. Обіймаю міцно

Міша, я тебе дуже розумію… 17 жовтня 2010 року не стало мого і так само, за день до його смерті, я був вдома. Ми провели ідеальний день, а наступного дня, як тільки я повернувся до Києва, його не стало. Коли згадую про нього, памʼятаю тільки найкращі і найсмішніші моменти, хочу тільки таким його памʼятати. Співчуваю і повністю розділяю твоє горе…

Я своєму теж не встиг сказати, що люблю його, вже більше двох років і цей біль лиш притуплюється… Цінуйте батьків поки вони живі…

