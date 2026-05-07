Гламур
1394
2 хв

Блогер-путініст Литвин, який допомагав окупантам, пожалівся на влучання дрона у його будинок у Москві

Скандальний блогер вже й встиг показати наслідки "прильоту".

Валерія Сулима
Михайло Литвин

Популярний російський блогер Михайло Литвин, який є палким путіністом і допомагає фінансово окупантам, пожалівся на влучання дрона по його будинку в Москві.

Про це він розповів в Instagram, який, до речі, в РФ заборонений. Михайло Литвин зазначив, що останні дні «всім було цікаво», оскільки по його будинку прилетів дрон. Росіянин вже й встиг показати наслідки «прильоту».

На кадрах, опублікованих Литвином, видно діру в будинку. Окрім того, він показав, як біля під’їзду все у склі, а довкола з’їжджаються карети швидкої допомоги та пожежники. І, звичайно ж, ці всі кадри розбавлені «сумною музикою».

Емоції після «прильоту» по будинку він описав так — «всім було цікаво». Вочевидь, підбирав слова, щоб не бовкнути зайвого та не отримати покарання за дискредитацію так званої «еСвЕо». Окрім того, він й надалі підтримує дії російського диктатора путіна, навіть попри те, що військові дії вже не лише на території України, але й РФ.

Зазначимо, Михайло Литвин — популярний російський блогер. Він підтримав війну в Україні та загарбницькі дії російських окупантів. Ба більше, блогер фінансово допомагав російським військовим, які коять злочини на українських землях, та купував їм авто. У квітні цього року Михайло Литвин опинився в базі «Миротворця».

