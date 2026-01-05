ТСН у соціальних мережах

Гламур
206
1 хв

Блогер-втікач Олександр Волошин опинився в розшуку ТЦК і здивував реакцією

Вже відомо, через що саме розшукують скандального блогера.

Віра Хмельницька
Олександр Волошин

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Скандальний блогер Олександр Волошин, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, опинився в розшуку.

Про це він повідомив в Instagram-stories. Зокрема, блогер показав відповідне повідомлення з "Резерв+" – застосунки для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Там йшлося про те, що Олександра Волошина розшукує територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Причина – порушення правил військового обліку.

Блогер вже відреагував на розшук. Олександр зазначив, що знову там опинився. Відповідно, судячи з реакції Волошина, він вже не вперше потрапляє в розшук. Проте це питання блогер вирішував, оскільки зазначив, що "його лише нещодавно звідти зняли".

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

"Знову в розшуку…Лише нещодавно зняли…Що ж таке…", - відреагував блогер.

Зазначимо, влітку 2024 року Олександр Волошин покинув Україну та оселився за кордоном. Про свій виїзд він оголосив публічно і заявив, що був вимушений так вчинити, оскільки його життю нібито загрожувала небезпека. Проте українців неабияк обурив вчинок блогерка. Річ у тім, що достеменно незрозуміло, як саме Олександр Волошин перетнув кордон, адже чоловікам призовного віку, а йому на той момент було 26 років, заборонений виїзд з України, оскільки в країні діє воєнний стан.

