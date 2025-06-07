Блогерка Алхім після вихваляння Путіна та відпочинку з росіянами викрила справжню позицію

Анна Алхім / © instagram.com/anya.alkhim

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Скандальна блогерка Анна Алхім спробувала виправдатися за низку своїх висловлювань, через які її покарали кримінальними провадженнями.

Довкола знаменитості протягом тривалого часу точиться чимало дискусій. Річ у тому, що раніше вона мала неоднозначну громадянську позицію. Про це свідчать її публічне прослуховування музики виконавців з Росії, спілкування російською та визнання кривавого диктатора путіна "красавчиком" на архівному відео.

Врешті, після намагання України врегулювати поведінку Анни вона припинила бути такою категоричною. Вона прийшла до Раміни Есхакзай і зробила спробу "відбілитися". Зокрема, проговорила наступне: "Путін – п***рас. Росія – країна-агресор. Моя позиція незмінна від першого дня".

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Анна Алхім / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

"Я абсолютно проукраїнська людина. Мені важливо, щоб про мене не думали, що я проросійська. Я відкидаю "руській мір". Путін — погана людина. Я від першого дня війни говорила: "Не мовчіть, виходьте!" Мені важливо, щоб люди не бачили у мені ворога. Якщо відсутність Тіматі та Басти у моїй стрічці — це для вас буде показник того, що я не ворог, то окей, я люблю свою країну, тож для вас це зроблю", - сказала блогерка.

Щоправда, вона підкреслила, що продовжуватиме спілкуватися російською, бо, мовляв, таким чином вона "не зраджуватиме собі" і "думає" нею. Крім того, додала, що загалом не цуратиметься й споживання контенту РФ, зокрема деяких пісень, адже на її думку "музика поза політикою", а вона "душевна людина", яка рятується ворожими мелодіями. Хоча зізналася, що тепер робитиме це не через стримінгові платформи й слідкуватиме за позицією тих росіян, яких слухатиме.

Алхім також пояснила свою нещодавню появу у компанії росіян, зокрема блогера Ігоря Синяка. Знаменитість і тут знайшла виправдання й заявила, що то були "люди світу": "Вони 20 років не були в Росії. Вони люди світу. Чому вони не мають права на існування? Я не вважаю, що вони повинні щось комусь доводити".

Анна Алхім з Ігорем Синяком / © instagram.com/anna_alkhim

Наостанок Анна Алхім поставила крапку на тлі хейту, що на неї ллється: "Якщо ви не приймаєте мене такою, якою я є, я не збираюся змінюватися. Ви або любіть, або ненавидьте мене, але не вимагайте від мене бути такою, як вам хочеться".

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Скандал довкола Анни Алхім — що відомо

Анна Алхім — блогерка, яка неодноразово опинялась у центрі гучних скандалів. Її критикують за демонстративне споживання та поширення російського контенту та висловлювання на підтримку путіна під час війни в Україні. 2023 року Алхім звинуватили в опосередкованому наведенні ракетного удару на шпиталь у Дніпрі після публікацій з адресами лікарень. Нову хвилю обурення викликала її зверхня реакція на пропозицію заспівати українську пісню, що сприйняли як зневагу до мови та культури.