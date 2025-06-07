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- Гламур
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Блогерка Алхім після вихваляння Путіна та відпочинку з росіянами викрила справжню позицію
На скандальну зірку Мережі відкрили кримінальні провадження за трьома статтями, тож вона всіляко виправдовується.
Скандальна блогерка Анна Алхім спробувала виправдатися за низку своїх висловлювань, через які її покарали кримінальними провадженнями.
Довкола знаменитості протягом тривалого часу точиться чимало дискусій. Річ у тому, що раніше вона мала неоднозначну громадянську позицію. Про це свідчать її публічне прослуховування музики виконавців з Росії, спілкування російською та визнання кривавого диктатора путіна "красавчиком" на архівному відео.
Врешті, після намагання України врегулювати поведінку Анни вона припинила бути такою категоричною. Вона прийшла до Раміни Есхакзай і зробила спробу "відбілитися". Зокрема, проговорила наступне: "Путін – п***рас. Росія – країна-агресор. Моя позиція незмінна від першого дня".
"Я абсолютно проукраїнська людина. Мені важливо, щоб про мене не думали, що я проросійська. Я відкидаю "руській мір". Путін — погана людина. Я від першого дня війни говорила: "Не мовчіть, виходьте!" Мені важливо, щоб люди не бачили у мені ворога. Якщо відсутність Тіматі та Басти у моїй стрічці — це для вас буде показник того, що я не ворог, то окей, я люблю свою країну, тож для вас це зроблю", - сказала блогерка.
Щоправда, вона підкреслила, що продовжуватиме спілкуватися російською, бо, мовляв, таким чином вона "не зраджуватиме собі" і "думає" нею. Крім того, додала, що загалом не цуратиметься й споживання контенту РФ, зокрема деяких пісень, адже на її думку "музика поза політикою", а вона "душевна людина", яка рятується ворожими мелодіями. Хоча зізналася, що тепер робитиме це не через стримінгові платформи й слідкуватиме за позицією тих росіян, яких слухатиме.
Алхім також пояснила свою нещодавню появу у компанії росіян, зокрема блогера Ігоря Синяка. Знаменитість і тут знайшла виправдання й заявила, що то були "люди світу": "Вони 20 років не були в Росії. Вони люди світу. Чому вони не мають права на існування? Я не вважаю, що вони повинні щось комусь доводити".
Наостанок Анна Алхім поставила крапку на тлі хейту, що на неї ллється: "Якщо ви не приймаєте мене такою, якою я є, я не збираюся змінюватися. Ви або любіть, або ненавидьте мене, але не вимагайте від мене бути такою, як вам хочеться".
Скандал довкола Анни Алхім — що відомо
Анна Алхім — блогерка, яка неодноразово опинялась у центрі гучних скандалів. Її критикують за демонстративне споживання та поширення російського контенту та висловлювання на підтримку путіна під час війни в Україні. 2023 року Алхім звинуватили в опосередкованому наведенні ракетного удару на шпиталь у Дніпрі після публікацій з адресами лікарень. Нову хвилю обурення викликала її зверхня реакція на пропозицію заспівати українську пісню, що сприйняли як зневагу до мови та культури.