Блогерка Анастасія Покрещук позбувається своїх найбільших у світі вилиць і пояснила чому

Анастасія Покрещук

Українська блогерка Анастасія Покрещук позбувається своїх найбільший вилиць у світі.

Зірка Мережі наважилась на зміни в зовнішньому вигляді. Анастасія прославилась завдяки вилицям, які в неї були найбільші в світі. Проте блогерка вирішила їх позбутися. У своєму Instagram Покрещук говорить, що це був лише образ. І хоч їй подобається свій зовнішній вигляд, проте вона хоче зробити підтяжку обличчя. А цю процедуру неможливо виконати з такими вилицями.

"Це нормальна прогнозована дія, бо я завжди знала, що не молодшатиму і мені потрібна буде підтяжка. А її неможливо зробити, коли ось це от все. Я завжди знала, що буду розчиняти. Цей образ я люблю, але новий теж буде крутий. Буде зовсім по-іншому", - ділиться блогерка.

Анастасія Покрещук також запевнила, що не повертатиме собі такі вилиці у кабінеті пластичного хірурга. Натомість блогерка матиме зовсім інший вигляд. Після того, як вона позбудеться вилиць, то зробить підтяжку обличчя.

"Робити теж саме ніхто не буде. Буде зовсім новий лук, нове все буде. Буде ще підтяжка. Я не за натуральне старіння. Ні, звичайно, це нормально, але я не хочу так. Так чи інакше – я б все розчиняла колись", - додала блогерка.

