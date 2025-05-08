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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
867
Час на прочитання
2 хв

Блогерка Анна Алхім на тлі скандалу з Мандзюк виїхала з України

Анна Алхім розсекретила, де зараз перебуває.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анна Алхім

Анна Алхім

Скандальна блогерка Анна Алхім на тлі конфлікту з інфлюєнсеркою Оленою Мандзюк виїхала з України.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі. Блогерка раскрыла, що наразі перебуває у Варшаві. Однак, ймовірно, у Польщі Алхім надовго не затримається. Вона публікувала дописи з дьюті-фрі, тож, вочевидь, блогерка полетить до іншої країни.

Тим часом Олена Мандзюк ділилася, що на тлі скандалу з Анною Алхім почала отримувати погрози. А сьогодні, 8 травня, блогерка повідомила про найстрашнішу ніч в її житті.

"Сьогодні (8 травня – прим. ред.) була одна з найстрашніших ночей в моєму житті. Зараз з нами все добре, прошу не писати й не телефонувати знайомим. Я зрозуміла, що це закінчиться, якщо мене не стане або обрати мовчати. Бо третій варіант – добиватись справедливості... Я не знаю чи є у мене на це сили, відверто, не знаю чи зможу далі, мені страшно", - повідомила Мандзюк.

Допис Олени Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Допис Олени Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Анна Алхім відреагувала на це повідомлення блогерки. Вона іронічно зазначила, що в неї є алібі, адже вона перебуває у Варшаві: "Бачила, що в Олени там сьогодні була страшна ніч. Якщо що, у мене є алібі – я у Варшаві, це не я. А я вам казала, що так і буде, я вам казала, що наступний крок – це буде замах на неї. Ну ніби в принципі так і сталося".

Скандал довкола Анни Алхім і до чого тут Олена Мандзюк – що відомо

Зазначимо, скандал довкола Анни Алхім розгорівся після хрещення дітей популярної блогерки Стасі Макєєвої. Тоді ведучий заходу попросив Анну заспівати якусь українську пісню. У відповідь на це блогерка лиш скорчила гримасу, закотила очі та щось пробурмотіла з нецензурною лайкою. Відео з цим інцидентом швидко поширилося в Мережі. Блогерку почали критикувати, звинувачувати в приниженні української мови та підігруванні російським наративам.

До скандалу підключилася й блогерка Олена Мандзюк. Вона назвала Алхім "медійною гнидою" і закликала українців припинити стежити за її блогом. Також Мандзюк пригадала слова Анни Алхім про те, що "путін красавчик", а "українці терпили", та звернулася до СБУ із закликом відреагувати на дії блогерки.

Допис Олени Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Допис Олени Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

До скандалу долучився й активіст Сергій Стерненко, який написав, що "Алхім має сісти за глорифікацію агресора".

Допис Сергія Стерненка

Допис Сергія Стерненка

Врешті, думки користувачів у Мережі розділилися. Одні стали на бік Алхім, інші – на бік Мандзюк. Тим не менш, обидві блогерки зіштовхнулися з гейтом. Врешті, Анна Алхім покинула країну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
867
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