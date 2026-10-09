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Блогерка Даша Кубік показала ворожий "приліт" біля її ЖК у Києві і спантеличила реакцією на вибух
Зірка Мережі висловилась про реальність, в якій доводиться жити українцям.
Українська блогерка та ведуча Даша Кубік показала ворожий «приліт» біля її ЖК у Києві.
Сталося це у четвер, 8 жовтня. Вранці біля ЖК Даші Кубік був ворожий «приліт». Про це вона розповіла в Instagram-stories. Блогерка зізнається, що особливо шокує те, настільки психіка адаптувалась до реалій, в яких українцям доводиться жити через розв’язану Росією війну.
Даша Кубік говорить, що коли почула гучних вибух, то не злякалась, а лише подумала, що «приліт» дуже близько. Водночас блогерці неабияк шкода людей, які страждають від ворожих дій окупантів, а також сумно, що доводиться жити в таких реаліях.
«Це вчорашній (8 жовтня — прим. ред.) ранок отак почався. Просто біля мого ЖК „приліт“. Жахливо, що це наша буденність, до якої психіка вже звикає. Я від вибуху чомусь не здригнулась навіть. Просто подумала, що це прямо дуже близько. Зібралась і поїхала працювати. Просто сюр… Мені так шкода людей! І дуже сильно сумно…», — поділилась зірка Мережі.
Зазначимо, Даша Кубік — популярна українська блогерка. Вона стала відомою завдяки жартівливим відео у TikTok. Згодом дівчина стала учасницею гумористичного проєкту «Леви на джипі». Цьогоріч Даша Кубік також спробувала себе в ролі ведучої.
Нагадаємо, нещодавно акторка Любава Грешнова розповіла про моторошний «приліт» біля її дому в Києві. Артистка настільки злякалась, що навіть прикривала маленького сина собою.