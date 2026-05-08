Блогерка Даша Євтух після виїзду з України розкрила, в якій країні житиме з донькою

Даша Євтух з донькою / © instagram.com/dashaevtukh__official

Українська блогерка й тіктокерка Даша Євтух після тривалих чуток про еміграцію вперше розповіла, де тепер житиме разом із маленькою донькою Фемідою.

Як виявилося, зірка Мережі переїхала до Греції. Про це Даша повідомила у своєму фотоблогу, поділившись кадрами з нового місця проживання та зустрічі з родичами. За словами блогерки, рішення покинути Україну було непростим, але головною причиною стали постійний стрес, повітряні тривоги та переживання за безпеку дитини.

У Греції на неї з донькою чекали рідні, які й допомагають адаптуватися до нового життя. Тим часом блогерка облаштовує побут і навіть займається вивчення грецької мови.

«Ми виїхали з України. Не витримали постійних тривог і стресу, гонитви і втоми, відчуття, що життя проходить повз нас. Ми опинилися там, де море пахне свободою, а люди зустрічають так, ніби чекали все життя. Греція зустрічає нас теплом. Так, ми будемо жити тут. Чому? Тут живуть наші родичі: сестри й брати Феміди, дяді, тьоті, бабусі й дідусі. Зустріли нас надзвичайно тепло зі щирістю та любов’ю. Донечці дуже подобається. Я вже почала вчити грецьку мову», — поділилася Даша.

