Блогерка Даша Євтух похизувалася великим заміським будинком та розкрила, чому переїхала туди з квартири

Даша Євтух з чоловіком Олександром / © instagram.com/dashaevtukh__official

Тіктокерка Даша Євтух разом із чоловіком Олександром показала свій двоповерховий будинок та назвала причину переїзду з квартири.

У новому випуску "Ближче до зірок" блогерка продемонструвала свій орендований заміський дім, який розташований під Києвом.

Будинок Даші Євтух / © скрін з відео

Сім’я поділилася, що живе на два міста — Київ і Полтаву, адже і там, і там в них є нерухомість. Попри затишок, який вже панує у помешканні, подружжя не впевнене, що залишиться тут назавжди. Чоловік Даші назвав їхню пару "кочівниками".

"Ми кочівники — і в Полтаві у нас будинок, і тут", — зазначив він.

Також блогерка поділилася, чому вирішила переїхати з квартири у приватний сектор. Вона обумовлює це дискомфортом для дитини, який виникає у багатоквартирному будинку (під’їзд та саме місце проживання).

Чоловік знаменитості провів невеличку екскурсію помешканням й показав велику залу, де облаштована зона для відпочинку, гри для малечі та творчий куточок самої Даші. Там вона навчається грати на фортепіано, малює та вишиває.

Будинок Даші Євтух / © скрін з відео

Олександр не оминув й кухню. Він зауважив, що частіше за дружину займається приготуванням їжі, адже маленька донька Феміда не може довго залишатися без мами.

