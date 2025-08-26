- Дата публікації
Блогерка Даша Євтух похизувалася великим заміським будинком та розкрила, чому переїхала туди з квартири
Вона мешкає там разом з чоловіком та маленькою донечкою.
Тіктокерка Даша Євтух разом із чоловіком Олександром показала свій двоповерховий будинок та назвала причину переїзду з квартири.
У новому випуску "Ближче до зірок" блогерка продемонструвала свій орендований заміський дім, який розташований під Києвом.
Сім’я поділилася, що живе на два міста — Київ і Полтаву, адже і там, і там в них є нерухомість. Попри затишок, який вже панує у помешканні, подружжя не впевнене, що залишиться тут назавжди. Чоловік Даші назвав їхню пару "кочівниками".
"Ми кочівники — і в Полтаві у нас будинок, і тут", — зазначив він.
Також блогерка поділилася, чому вирішила переїхати з квартири у приватний сектор. Вона обумовлює це дискомфортом для дитини, який виникає у багатоквартирному будинку (під’їзд та саме місце проживання).
Чоловік знаменитості провів невеличку екскурсію помешканням й показав велику залу, де облаштована зона для відпочинку, гри для малечі та творчий куточок самої Даші. Там вона навчається грати на фортепіано, малює та вишиває.
Олександр не оминув й кухню. Він зауважив, що частіше за дружину займається приготуванням їжі, адже маленька донька Феміда не може довго залишатися без мами.
Нагадаємо, нещодавно Даша Євтух приголомшила появою на червоній доріжці. Блогерка з’явилася у гумових капцях і з картатою сумкою.