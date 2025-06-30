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Блогерка Даша Євтух приголомшила появою на червоній доріжці в гумових капцях і з сумкою в клітинку
Даша Євтух приїхала на особливий захід для блогерів. Там вона просто приголомшила своїм образом.
Українська блогерка Даша Євтух, яка прославилася своїми оригінальними "розпаковками", приголомшила незвичайною появою на червоній доріжці.
Так, 29 червня у Києві відгримів захід BLOGGERS AWARDS 2025. Зокрема, це подія, де нагороджують знаменитостей, блогерів та волонтерів у різних номінаціях. Серед претендентів отримати премію була й блогерка Даша Євтух. Вона була представлена в номінації "Інста-мама України 2025".
На премію блогерка прихала в доволі оригінальному образі. Зірка Мережі відмовилася від вишуканого вбрання. Натомість Євтух обрала толстовку, джинси та гумові капці. Родзинкою образу стала сумка в клітинку, в якій блогерка принесла хліб та халву.
До речі, на премію Даша Євтух приїхала на автівці марки "Жигулі". Вочевидь, таким чином знаменитість хотіла не лише епатувати присутніх, а й віддати данину своєму блогу. Річ у тім, що саме так блогерка свого часу й прославилася, коли у схожому образі знімала "розпаковки".
Нагадаємо, нещодавно співачка Klavdia Petrivna показалася в новому образі. Артистка відмовилася від гриму та припинила приховувати обличчя.