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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2523
Час на прочитання
1 хв

Блогерка Даша Євтух приголомшила появою на червоній доріжці в гумових капцях і з сумкою в клітинку

Даша Євтух приїхала на особливий захід для блогерів. Там вона просто приголомшила своїм образом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даша Євтух

Даша Євтух / © instagram.com/dashaevtukh__official

Українська блогерка Даша Євтух, яка прославилася своїми оригінальними "розпаковками", приголомшила незвичайною появою на червоній доріжці.

Так, 29 червня у Києві відгримів захід BLOGGERS AWARDS 2025. Зокрема, це подія, де нагороджують знаменитостей, блогерів та волонтерів у різних номінаціях. Серед претендентів отримати премію була й блогерка Даша Євтух. Вона була представлена в номінації "Інста-мама України 2025".

Даша Євтух / © instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух / © instagram.com/dashaevtukh__official

На премію блогерка прихала в доволі оригінальному образі. Зірка Мережі відмовилася від вишуканого вбрання. Натомість Євтух обрала толстовку, джинси та гумові капці. Родзинкою образу стала сумка в клітинку, в якій блогерка принесла хліб та халву.

Даша Євтух / © instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух / © instagram.com/dashaevtukh__official

До речі, на премію Даша Євтух приїхала на автівці марки "Жигулі". Вочевидь, таким чином знаменитість хотіла не лише епатувати присутніх, а й віддати данину своєму блогу. Річ у тім, що саме так блогерка свого часу й прославилася, коли у схожому образі знімала "розпаковки".

Даша Євтух із родиною на червоній доріжці / © instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух із родиною на червоній доріжці / © instagram.com/dashaevtukh__official

Нагадаємо, нещодавно співачка Klavdia Petrivna показалася в новому образі. Артистка відмовилася від гриму та припинила приховувати обличчя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2523
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