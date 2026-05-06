Блогерка Даша Євтух заявила про виїзд з України: "Ми не витримали"

Даша Євтух із донькою / © instagram.com/dashaevtukh__official

Популярна українська блогерка Даша Євтух, яка прославилась завдяки своїм відео у Tik Tok, оголосила про виїзд з України.

Про своє рішення вона повідомила в Instagram. Даша Євтух опублікувала фото, на яких зображена з маленькою донькою та валізами. Блогерка зазначила, що вони покидають Україну та вирушають за кордон. У причини зірка Мережі детально вдаватися не стала, а лиш коротко зазначила, що її сім’я не витримала.

«Ми виїхали з України. Ми не витримали… Хтось підтримає і зрозуміє, а хтось знову розкритикує», — поділилась блогерка.

При цьому лишається незрозумілим, чи Даша Євтух виїжджає удвох разом із донькою, чи до неї приєднується й її чоловік, депутат Олександр Глазгов. Блогерка уникає відповідей на ці запитання.

Нагадаємо, на початку квітня будинок Даші Євтух у Полтаві повністю зруйнував російський дрон. Блогерка тоді показувала моторошні кадри її знищеного житла. Цілком ймовірно, що це стало вирішальним у рішенні виїхати з України.

До речі, тоді Даша Євтух також стикнулась із хвилею критики. Коли дрон зруйнував будинок блогерки, то з дописів її та чоловіка складалось враження, що нібито вони там мешкали. Проте це не так, оскільки дім здавали в оренду. До речі, тоді ж Євтух також відкривала й збір на допомогу. Врешті, блогерка прояснила ситуацію і зазначила, що збирала кошти саме для тієї родини, що там мешкала.

