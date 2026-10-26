Блогерка, хлопця якої розчленували на Балі, вперше розкрила правду про вбивство і несплачений викуп

Єва Мішалова та Ігор Комаров

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Українська блогерка Єва Мішалова, хлопця якої Ігоря Комарова викрали та жорстоко вбили на Балі, вперше докладно розповіла про пережите.

Дівчина пригадала останні дні перед трагедією, спроби знайти коханого та вимоги викрадачів, які просили за його звільнення 10 мільйонів доларів.

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За словами Мішалової, поїздка на індонезійський острів була її давньою мрією. Пара вирушила туди на зимівлю, не підозрюючи, що відпочинок обернеться трагедією. У той період Ігор також почав втілювати давню мрію — забронював уроки їзди на мотоциклі. Це і стало точкою відліку, адже це востаннє, коли Єва бачила свого бойфренда. Під час уроку невідомі його викрали й через інших осіб надсилали відео його закатованого.

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«Ми поїхали туди у січні. Ми цілі дні проводили разом. У Ігоря мало бути ввечері тренування з їзди на мотоциклі. І вони поїхали за межі готелю робити повороти. Потім він мені не відповідав і мені прийшли голосові від невідомого номера. Тоді я зрозуміла, що п*зд*ць. І там він сказав: „Котику, я тебе люблю, не хвилюйся, не виходь з номеру й не йди до поліції“. Потім почали надсилати ті самі відео», — пригадала блогерка в інтерв’ю Василю Тимошенку.

Єва Мішалова та Ігор Комаров / © із соцмереж

Як Єва Мішалова намагалася врятувати коханого

За словами дівчини, майже тиждень невідомі вимагали гроші та надсилали відео з Ігорем. Вона намагалася знайти будь-яку можливість повернути коханого у «будь-якому стані». Зокрема, зверталася до місцевої поліції.

Однак, як стверджує Мішалова, правоохоронці на Балі здавалися їй «незацікавленими» у справі та «ставили дурні запитання», які вона вважала недоречними. І все це, за словами блогерки було у той час, коли вже налічувалося чимало доказів на місці злочину, серед яких кепка, стяжки для рук і кросівки Ігоря.

За словами Єви, ще приблизно за три тижні до викрадення вони помічали чоловіків у шоломах, які нібито стежили за ними в різних місцях. Згодом вона припустила, що саме ті люди могли бути причетними до злочину.

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Єва Мішалова та Василь Тимошенко / © скриншот з відео

«Прилетіли ізраїльські служби, приїхала поліція, були допити. Я була впевнена, що ми його знайдемо. На п’ятий день відео розлетілись по всім каналам. Потім я приїхала до Києва і психіатр мені призначив транквілізатори», — розповіла Мішалова.

Окремо блогерка висловила підозри щодо інструктора Романа, з яким Ігор займався їздою на мотоциклі. Вона вважає його можливим співучасником викрадення, однак ці твердження є її версією подій. На її думку, саме він посприяв передачі Ігоря у руки вбивць, а потім продумано замів свої сліди.

«Він одразу побіг до поліції й дав „лівий“ номер телефону й вилетів до Таїланду. Замість того, аби дізнатися номер машини, подивитися, куди везуть і допомогти Ігорю. Звісно, якщо б він сказав, то ми б все з’ясували. Хоча, звісно, що він знав, куди його везти, що їх там чекали. Це все Роман. Він поїхав уперед, щоб не брати участь, коли Ігоря забирали», — заявила Єва.

Єва Мішалова / © скриншот з відео

Чому родина не сплатила 10 мільйонів доларів викупу, який вимагали злочинці

Мішалова пригадала, що готова була продати власні речі та нерухомість, аби зібрати гроші для звільнення Ігоря. За її словами, викрадачі разом з сумнозвісними відео з закатованим Ігорем вимагали 10 мільйонів доларів, але не пояснювали, куди саме переказувати кошти та як організувати передачу.

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«Спілкувалися раз на день чи на декілька днів. Я запитувала, куди сплатити і як. І не було вдіповіді — лише наступне відео. Не знаю, може, вони й не хотіли грошей. Якби ми знали, що Ігор точно тоді повернеться, то ми б все продали. Такі справи можуть розслідуватися роками, але всі будуть покарані 100%», — підсумувала блогерка.

Єва також заперечила припущення про те, що Ігор міг мати ворогів або займатися нелегальним бізнесом. За її словами, він вів «звичайне життя» і таємно допомагав Збройним силам України. Вона також відкинула закиди щодо публікації контенту з геолокаціями в режимі реального часу, пояснивши, що викладала фото та відео не одразу після знімання.

Єва Мішалова та Ігор Комаров / © @YevaMishalova/Instagram

Що відомо про вбивство Ігоря Комарова на Балі

28-річний Ігор Комаров зник на індонезійському острові 15 лютого 2026 року. Того дня він перебував на мотоциклі разом зі знайомими. За даними слідства, група невідомих напала на чоловіків: частині вдалося втекти, а Комарова викрали.

Згодом у Мережі з’явилися відео, на яких чоловік зі слідами катувань просив рідних сплатити 10 мільйонів доларів. 26 лютого на одному з пляжів Балі знайшли фрагменти людського тіла. ДНК-експертиза підтвердила, що рештки належать Ігорю Комарову. Правоохоронці розслідують обставини викрадення та вбивства, а також встановлюють усіх причетних до жорстокого розчленування.

Наразі за інформацію, яка допоможе затримати підозрюваних у викраденні, катуванні та вбивстві Комарова, родина оголосила винагороду до 100 тисяч доларів. Інтерпол оприлюднив «червоні сповіщення» щодо п’ятьох підозрюваних, серед яких троє українців, а також громадяни Росії та Казахстану. Їх розшукують.

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