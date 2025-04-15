Блогерка Мандзюк шокувала правдою про стосунки "Холостяка" Терена з Бєлєнь

Олена Мандзюк, Олександр Терен та Інна Бєлєнь

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Відома українська блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк шокувала правдою про стосунки головного героя “Холостяка-13” Олександра Терена з переможницею проєкту Інною Бєлєнь.

Зірка Мережі заявила, що насправді жодного роману між ними не було. Мандзюк в інтерв’ю Аліні Доротюк говорить, що бачилася з Тереном частіше, аніж він із Бєлєнь. За словами блогерки, вся ця історія про їхні стосунки і розрив — вигадка і не більше.

“Ці стосунки з переможницею, в яких він не був… Він у них не був! Я знаю, я бачила Сашу частіше, аніж він бачився з переможницею. Я розумію, які я серйозні речі говорю, але це говорю їх я, бо я бачила все це зі сторони”, — переконує блогерка.

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Олена Мандзюк також говорить, що була шокована тим, що в Мережі влаштувала Інна Бєлєнь. Блогерка говорить, що переможниця “Холостяка-13” почала вдавати жертву, при цьому звинувачуючи Терена. Мандзюк переконує, що жодних стосунків, розриву, образ та страждань не було, адже вони не мали роману.

Олександр Терен, Олена Мандзюк та Інна Бєлєнь / © instagram.com/elena_mandziuk

“Я бачила, що з Сашею зробили після типу розставання! Стосунків, яких не було! Як поводилася переможниця, як вона грала жертву: “Я так страждаю, мені так важко через розхід, Саша те сказав“. А стосунків нема! Така акторка, я просто взагалі шокована сиділа”, — запевняє блогерка.

Нагадаємо, тим часом Інна Бєлєнь переконує, що в неї були стосунки з Тереном від літа 2024, але цьогоріч взимку вони розійшлися. Мовляв, сталося це тому, що вона не відчувала поваги до себе. Ба більше, на тлі розриву між ними відбувся серйозний конфлікт, після якого вони припинили спілкуватися. Сам Олександр не дає коментарів на цю тему.