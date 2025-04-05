Блогерка Мандзюк відповіла на чутки про роман з "Холостяком" Тереном і звинуватила у цьому Бєлєнь

Олександр Терен і Олена Мандзюк, Інна Бєлєнь / © instagram.com/elena_mandziuk

Реклама

Відома українська блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк розставила крапки над "і" після чуток про роман з героєм реаліті-шоу "Холостяк-13" Олександром "Тереном" Будько.

Зірку запідозрили у стосунках з ветераном війни під час їхньої подорожі до Кіпру. Саме тоді всі стали свідками скандального розставання Терена з переможницею шоу Інною Бєлєнь. Тож у результаті й породилися чутки про роман Мандзюк і Будька.

Проте блогерка в інтерв'ю Раміні Есхакзай пояснила, що це все брехня. Як зізнається Олена, з Олександром її поєднує лише близька дружба. А за кордон вони виїхали в рамках "благодійної місії" на запрошення Асоціації українців на Кіпрі. До того ж блогерка говорить, що в той момент якраз переживала кризовий момент у житті.

Реклама

Олена Мандзюк і Олександр Терен / © instagram.com/elena_mandziuk

"Це було ще до його знімань "Холостяка". Він на мене підписався перший і ми здружилися. Уже під час проєкту ми тісно спілкувалися. Іноді на якихось заходах у Києві перетиналася, він допомагав у волонтерській роботі. Але більше ми здружилися вже після закінчення проєкту, коли хейт здіймався. Його команда абсолютно не працювала над тим, щоб цей хейт якось зменшити. І я дивилася і була шокована. Бо я знаю, що ця людина зовсім не така. Я допомагала йому будувати стратегії дописів чи сторіз, щоб якось це приглушити. Я намагалася його хоч якось підтримати", — зазначила Мандзюк.

До слова, у початку хвилі чуток про роман блогерка звинувачує Інну Бєлєнь. За її словами, переможниця "Холостяка" спеціально публічно “злила” інформацію про їхній відпочинок.

"Почали писати після того, як переможниця "Холостяка" зі своїм менеджером і злила цю інформацію. Вона заздалегідь знала, що Саша відпочиває на Кіпрі. Я така "ну дякую, Інно", — здивувала Мандзюк.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Терен відмовився від ідеї будувати бізнес і назвав причину.