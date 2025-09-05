ТСН у соціальних мережах

Блогерка-мільйонниця закрутила роман і шокувала, як у цьому їй допомогло сталкерство: "Бачила все"

Вона зізналася, як вони зійшлися та чи ладнають у побуті.

Віра Хмельницька
Olya Shelby

Olya Shelby / © instagram.com/olya.shelby

Відома блогерка й акторка Оля Шевченко — Olya Shelby — відверто розповіла, як почалися її стосунки з коханим Денисом.

Виявляється, історія знайомства мала справжній відтінок "сталкерства", адже з квартири знаменитості можна було розгледіти все, що відбувалося у вікнах хлопця. Одного вечора, дівчина навіть сфотографувала його, чим немало здивувала Дениса.

"Було трохи сталкерства, тому що мої вікна виходили на його і я бачила буквально все, що він робить. Одного вечора навіть сфотографувала його на телефон і було видно, що він посміхається" — зазначила Оля в шоу "Тур зірками".

Olya Shelby з коханим Денисом / © instagram.com/olya.shelby

Olya Shelby з коханим Денисом / © instagram.com/olya.shelby

Дениса така увага не злякала — навпаки, він підкорив блогерку спокоєм, упевненістю та відповідальністю. Пара зустрічається майже пів року, і вже встигла з’їхатися. Ініціатором переїзду став хлопець, який узяв на себе й фінансову частину їхнього життя. Зірка зазначила, що він захотів "бути чоловіком" і взяв на себе забезпечення певних моментів, таких як оренда квартири та інші.

Чоловік не шкодує подарунків для коханої — від величезних букетів і подорожей до дрібниць, які залишають теплі спогади. А на третьому побаченні він навіть поцікавився, якою Оля мріє бачити ідеальну пропозицію руки й серця. Зірка додала, що в цих стосунках все і так зрозуміло — пара кохає одне одного, проте прискорювати події вони не хочуть.

Нагадаємо, нещодавно український комік Даня Повар зізнався, що припинив спілкування з батьком через його проросійську позицію. Він розповів деталі їхнього спілкування.

