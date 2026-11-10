Монро передумала зимувати за кордоном і повернулася до України: де і з ким живе відома травесті-діва

Монро / © instagram.com/monritta

Реклама

Українська блогерка Монро змінила плани щодо зимівлі за кордоном і повернулася в Україну. Щоправда, до рідного Києва травесті-діва поки не поїхала — разом із близькими вона облаштовується на Закарпатті.

Останнім часом Монро жила у Франції разом із подругою та її сином, якого також допомагає виховувати. Тепер компанія вирішила повернутися додому й орендувала приватний будинок на заході України.

Реклама

Про переїзд блогерка розповіла у фотоблогу. За її словами, нове помешкання має чимало слідів попередніх мешканців, які виїхали звідти лише кілька тижнів тому. Монро з гумором описала перші враження від оселі та порівняла її стан зі спогадами про дитячі канікули.

Реклама

«Новий етап буремного життя: приватний будинок, якому років так n-дцять, і попередні власника виїхали кілька тижнів тому, залишивши чимало лахів). А ще ср*ти до вітру. Оце повернення в дитинство, канікули в Красному Лучі у бабусі», — написала зірка.

Монро / © instagram.com/monritta

Втім, облаштування на новому місці виявилося не надто комфортним. У першу ж ніч у будинку зникло опалення, а згодом виникли проблеми й із водопостачанням. Через холод Монро довелося спати просто в пальті.

Попри побутові труднощі, блогерка намагається сприймати переїзд як пригоду. Водночас вона зізнається, що вимушені зміни місця проживання даються непросто, адже головна причина такого рішення — безпека її та дитини.

«Я сприймаю зараз своє життя як велику пригоду. Вночі опалення зникло, я спала в пальто. Вода ще зникла. Дуже сумно, що так склалися обставини, що вимушена скитатися, аби гарантувати собі й дитині безпеку», — підкреслила Монро.

Реклама

Монро / © instagram.com/monritta

Також травесті-діва пояснила, що під час вибору місця для життя орієнтується не стільки на конкретне місто чи країну, скільки на власні можливості, роботу та людей поруч. Для неї важливо мати змогу заробляти на базові потреби й займатися тим, що приносить задоволення.

«Жити можна будь-де. Настрій людей теж мінливий. Для мене важливо, чим я буду займатися, на чому заробляти на свій базовий мінімум, що я бачу з вікна і хто поруч», — написала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK заговорив про виїзд родини з Києва за кордон та зізнався, що найбільше його турбує.

Новини партнерів