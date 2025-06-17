Блогерка Монро зізналась, що їй приносить дохід під час війни: "Досить скромно живу"

Блогерка Монро / © instagram.com/monritta

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Популярна блогерка Монро, яка раніше розповіла про свої партнерські стосунки, зізналась, що їй приносить дохід під час війни та на що вона здебільшого витрачає кошти.

Знаменитість говорить, що минуло місяця почала стежити за своїми фінансами. Блогерка завантажила додаток, де вказувала доходи та витрати. Щоправда, наразі вона ним не користується, аби не тривожитися. Тим не менш, в інтерв'ю Аліні Доротюк Монро говорить, що витрачає здебільшого на їжу, допомагає мамі, купує близьким подарунки та інше.

"Я досить скромно живу. Найбільше витрачаю на їжу, також інші витрати, допомога матусі, подарунки. Економія на косметиці - по бартеру дарують", - поділилася блогерка.

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Блогерка Монро / © instagram.com/monritta

Заробіток Монро приносить YouTube-канал. Також знаменитість почала давати психологічні консультації. Окрім того, вона працює в громадському об'єднанні.

"Витратила я минулого місяця 78 тисяч, заробила я на 20 відсотків менше. Це і YouTube, я почала надавати консультації психологічні. Я працюю в громадському об'єднанні, там теж невеличка зарплата. Іноді якісь гроші капають", - поділилася Монро.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська зізналась, що приносить їй дохід. Також артистка відповіла, чи спонсорує її кар'єру чоловік.