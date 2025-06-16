Блогерка Монро зробила зізнання про свої партнерські стосунки і відповіла, чи дійсно в неї є син

Блогерка Монро / © instagram.com/monritta

Реклама

Популярна блогерка Монро розповіла про свої партнерські стосунки, а також зізналась, чи дійсно рік тому в неї народилася дитина.

Знаменитість поділилася подробицями особистого життя в інтерв'ю Аліні Доротюк. Блогерка зізналась, що наразі перебуває в партнерських стосунках із близькою приятелькою Графинею. Монро впевнено може назвати її своєю сім'єю. А от інтимно-партнерських стосунків у блогерки наразі немає. Монро зізнається, що готова до них, однак травми минулого поки що стоять цьому на заваді.

"Інтимно-партнерських стосунків немає. Чи готова я? Мабуть, так. Але травми минулого не дають мені їх побудувати. Я над цим зараз працюю. Це дуже складно. І в мене є партнерські стосунки з Графинею (подруга Монро – прим. ред.). Вона рік тому народила сина і, можна сказати, це певна форма сім'ї. Це дружні партнерські стосунки!" – поділилася блогерка.

Реклама

Блогерка Монро з подругою Графинею / © instagram.com/monritta

Також Монро відповіла, чи справді однорічний син Графині від неї. Блогерка запевнила, що біологічно – це не її дитина. Знаменитість також додала, аби в неї дійсно народилося маля, то вона б про це повідомила.

"Якби це була моя дитина, я б про це сказала. Просто люди не допускають того моменту, що бувають такі стосунки, де по факту чужа людина допомагає жінці, якій тяжко. Ні, це не моя дитина. Біологічно це не моя дитина", - додала блогерка.

Блогерка Монро з сином подруги / © instagram.com/monritta

Нагадаємо, раніше Монро розкрила шокувальні подробиці свого дитинства. Виявляється, батьки били блогерку. Знаменитість також зізналась, чи пробачила вона їм це.