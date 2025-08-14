Блогерка Ната Лайм померла у віці 31 року: що відомо про її смерть

Ната Лайм

Популярна українська блогерка Ната Лайм, справжнє ім'я якої Наталія Любаренко, померла.

Наталія раніше була шалено популярною в Мережі. Однак вже протягом чотирьох років на YouTube-каналі блогерки не з'являлися нові відео, а також допис в Instagram. Прихильники Нати Лайм намагалися з'ясувати, куди зникла їхня приятелька.

І от у Мережі з'явилося шокувальне фото. Зокрема, на кадрі була зображена могила Наталії Любаренко разом із фото. Дата смерті була вказана 29 квітня цього року. Користувачі запідозрили, чи не фейк це, адже рідні блогерки не робили жодних офіційних заяв.

Могила Наталії Любаренко

Врешті, приятель Нати Лайм – Євген Білозеров – підтвердив сумну новину. Він написав, що Наталія й справді пішла з життя у віці 31 року. Оскільки блогерка уникала публічності, то про трагічний інцидент знали лише її рідні.

"На жаль, Ната Лайм більше не з нами. Останнім часом вона свідомо відходила від публічності, тож про трагічний випадок знали лише близькі", - написав Євген.

Допис Євгена Білозерова

Також він розкрив причину смерті. За його словами, Ната Лайм випала з балкону та дістала травми, що виявилися не сумісні з життям. Також він додав, що не відомо, чи це був нещасний випадок, чи самогубство.

"Ната загинула, випавши з балкону. Випадково та спеціально – знала лише Наташа", - додав Євген.

Євген Білозеров назвав причину смерті Нати Лайм

Зазначимо, Наталія Любаренко прославилася під псевдонімом Ната Лайм. Блогерка випускала відео на YouTube розважального характеру. Врешті, її ролики набирали тисячі та мільйони переглядів. 2021 року вона оголосила про паузу і відтоді уникала публічності.

