Блогерка Олена Мандзюк травмувалася у поході в горах: "Впала обличчям донизу"

Олена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Українська блогерка Олена Мандзюк травмувалася в горах.

Знаменитість разом із подругою ходила в похід. Однак все склалося не без неприємних інцидентів. Олена Мандзюк зізналась, що травмувалася. Коли вони підіймалися догори скелястим маршрутом, блогерка оступилася і впала донизу, при цьому на плечах у неї був 15-кілограмовий рюкзак.

"Один неправильний крок, і я впала обличчям донизу, з 15-кілограмовим рюкзаком за спиною. Каміння, біль у колінах, відсутність зв'язку і перша думка: "Як мене звідси взагалі заберуть? Можна викликати гелікоптер?". Ну, звісно, там не було жодного зв'язку", - говорить блогерка.

Олена Мандзюк у горах / © instagram.com/elena_mandziuk

Олена Мандзюк говорить, що вона і посміялася з цієї ситуації, і поплакала. На щастя, блогерка не травмувала обличчя. Згодом і коліно вже розгиналося. Мандзюк ділиться, що прикрий інцидент трішечки зіпсував похід. Проте, вона разом із подругою продовжила маршрут, хоч біль трішки відчувався.

"Ми і сміялись, і плакали. На щастя, саме обличчям я впала у траву та вмилася росою, за хвилин 10 змогла розігнути коліно і йти далі. Чи зіпсувало це похід? Трішки… Біль постійно відчувався, а маршрут доволі непростий", - підсумувала знаменитість.

