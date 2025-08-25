ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

Блогерка Олена Мандзюк травмувалася у поході в горах: "Впала обличчям донизу"

Олена Мандзюк розповіла, як дістала травму та як почувається тепер.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Мандзюк

Олена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Українська блогерка Олена Мандзюк травмувалася в горах.

Знаменитість разом із подругою ходила в похід. Однак все склалося не без неприємних інцидентів. Олена Мандзюк зізналась, що травмувалася. Коли вони підіймалися догори скелястим маршрутом, блогерка оступилася і впала донизу, при цьому на плечах у неї був 15-кілограмовий рюкзак.

"Один неправильний крок, і я впала обличчям донизу, з 15-кілограмовим рюкзаком за спиною. Каміння, біль у колінах, відсутність зв'язку і перша думка: "Як мене звідси взагалі заберуть? Можна викликати гелікоптер?". Ну, звісно, там не було жодного зв'язку", - говорить блогерка.

Олена Мандзюк у горах / © instagram.com/elena_mandziuk

Олена Мандзюк у горах / © instagram.com/elena_mandziuk

Олена Мандзюк говорить, що вона і посміялася з цієї ситуації, і поплакала. На щастя, блогерка не травмувала обличчя. Згодом і коліно вже розгиналося. Мандзюк ділиться, що прикрий інцидент трішечки зіпсував похід. Проте, вона разом із подругою продовжила маршрут, хоч біль трішки відчувався.

"Ми і сміялись, і плакали. На щастя, саме обличчям я впала у траву та вмилася росою, за хвилин 10 змогла розігнути коліно і йти далі. Чи зіпсувало це похід? Трішки… Біль постійно відчувався, а маршрут доволі непростий", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно між блогерками Оленою Мандзюк та Анною Алхім знову виник конфлікт. Анна злила "компромат" на Олену, а та різко на це відреагувала.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie