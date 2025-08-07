- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 749
- Час на прочитання
- 2 хв
Блогерка Саша Бо показалася в лікарні та повідомила, що перенесла операцію
Блогерка також пояснила, чому була вимушена лягати під ніж хірурга.
Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо повідомила про перенесену операцію.
Зірка Мережі показалася в одній із лікарень Ужгорода. Знаменитість повідомила, що їй зробили операцію. Зокрема, у блогерки був діастаз, тож їй зшивали м'язи вздовж лінії живота. Саша Бо говорить, що медикам довелося багато зробити швів. У блогерки діастаз сягав 4-5 см у ширину.
"Мені зшили всі м'язи вздовж білої лінії живота. Діастаз сягав 4-5 см в ширину, тому швів багато. Найбільше болять верхній прес: ані покашляти, ані посміятися. Це я вчора (6 серпня – прим. ред.) пробувала ходити, але розігнутися було складно", - поділилася знаменитість.
Саша Бо наразі перебуває в лікарні. Наступного дня після операції вона почувається вже краще. Тим не менш, їй тяжко зараз навіть сміятися. Однак лікарі дозволили прогулянки, тож блогерка провела день на набережній Ужгорода. Весь цей час Сашу Бо підтримував чоловік.
"Я щаслива, я чекала на цей день. Я щаслива, що він минув. Ввечері було гірше, аніж сьогодні (7 серпня – прим. ред.). Зараз вже краще почуваюся. Вже ходжу, мене відпустили погуляти, намотати 4 тисячі кроків, гулятиму Ужгородом", - говорить знаменитість.
До речі, Саша Бо перенесла ще одну операції. Подробиці знаменитість розповість лише за однієї умови, коли вона закриє збір на потреби захисників. Річ у тім, що зараз у блогерки підвищилася активність на сторінці в Instagram. Тож, вона вирішила це використати з користю, аби зібрати кошти для ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях перенесла операцію. Модель також вже зізналась, чому їй знадобилася допомога медиків.