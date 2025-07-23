Блогерка Скальницька шокувала наслідками невдалої пластики грудей: фото до та після змін

Анастасія Скальницька / © instagram.com/skalnytska.n

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Українська бізнесвумен і блогерка Анастасія Скальницька повідомила про недбальство пластичного хірурга.

У фотоблогу зірка Мережі розповіла про незадовільний результат нещодавньої мамопластики, яку зробила 2022 року після ретельного пошуку лікаря. За словами Насті, через вагітність імплант перевернувся, тож вона лягла під ніж удруге. І після хірургії стан її молочних залоз лише погіршився. Зокрема, видозмінилися ореоли та з'явилися ямки, відшарування й біль. Як доказ Скальницька опублікувала фото до та після.

"Найстрашніше це те, що проблема не тільки візуальна. У мене досі болять груди. І з кожним місяцем все гірше і гірше. Ями, якісь відшарування", — шокувала блогерка.

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Фото до та після операції Анастасії Скальницької / © instagram.com/skalnytska.n

Настя зауважила, що зараз на скарги хірург не реагує, виділяє їй мінімум часу на консультації та відмовляється визнавати провину, вказуючи на те, що вона "сама підписала інформаційну згоду". Ба більше, блогерка віднайшла цілу спільноту дівчат, зокрема і медійних осіб, які постраждали від рук того ж медика.

"Минає шість місяців і на консультації сам хірург просто посміхається. Я вже кажу, що імплант просто бетонний, я його можу промацати повністю, залізти рукою і здавити. І торкаюся грудей і мені вже боляче. І він каже, що це абсолютно нормально й це важка реабілітація. Але всі, хто беруть свої груди після мамопластики й підтяжки, то шкіра не береться окремо", — додала Скальницька.

Анастасія Скальницька / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасія Скальницька / © instagram.com/skalnytska.n

У результаті через декілька місяців бізнесвумен має наміри знову робити мамопластику, але у іншого лікаря. І додала, що зараз вона шкодує, що рекомендувала колишнього лікаря близьким і знайомим.

"Звичайно, мені треба перероблювати груди, біль є, навіть не про естетику говоримо. Буду ходити до різних хірургів. Це був найбільший урок у моєму житті та дослухатися до відгуків", — підсумувала блогерка.

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Своєю чергою, хірург у фотоблогу також висловився про інцидент, де заперечив свою недбалість: "Я завжди на зв'язку з усіма пацієнтами і нікого ніколи не лишив у біді. Кейси конкретних пацієнток коментувати не буду. Це не етично з мого боку".