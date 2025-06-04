Блогерка Верба через ускладнення після пластики грудей перенесла ще одну операцію

Юлія Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

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Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, повідомила, що через ускладнення, які в неї виникли на тлі пластики грудей, їй довелося зробити ще одну операцію.

Зірка Мережі наважилася лягти під ніж пластичного хірурга після завершення грудного вигодовування. Блогерка ділилася, що після вагітності її чималі груди втратили форму, тож вона вирішила зробити підтяжку. На жаль, хірургічне втручання не минуло без ускладнень.

Юлія Верба зізналась, що після операції в неї почала кровоточити одна з грудей. Тож, лікарям довелося втрутитися. Блогерка перенесла ще одну операцію. Нині ж зірка Мережі говорить, що знову повторюється ситуація. Юлія Верба підозрює, що доведеться робити ще й третю операцію.

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Саме такий вигляд має бюст Юлії Верби після пластичної операції

"Була ще одна операція через ускладнення. Але сьогодні (4 червня – прим. ред.) зранку встала і знову ускладнення пішло. Якщо зараз буде ще третя операція, буду плакати. І я ж робила в гарній клініці, один з кращих хірургів в країні…Знаєте, не десь в підвалі за 2000 доларів…І з однією цицькою все добре, а з іншою щось не складається. Вже так було, два тижні тому…Мені знову робили наркоз і щось там чистили…Я так сподівалась, що таке вже не повториться", - пожалілася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя зізналась, що зробила пластичну операцію грудей. Артистка шокувала причиною, чому їй довелося лягти під ніж хірурга.