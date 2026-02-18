Блогерка Верба після схуднення на 26 кіло блиснула своїми формами у бікіні

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa

Українська блогерка Юлія Верба, вона ж Юлія Вербинець, похизувалася своїм підтягнутим тілом після кардинального схуднення.

Знаменитість у фотоблогу поділилася, що тривалий час її турбувала зайва вага та сильні набряки. Проте одного дня вона взяла під контроль дисципліну й досягла неперевершеного результату. За чотири місяці Верба схудла на 26 кіло й повернула допологову форму, чим неймовірно задоволена.

Після непростого шляху до тіла мрії Юлія вирушила на відпочинок. Не втрачаючи нагоди, вона продемонструвала струнку фігуру на терасі свого готельного номеру. На тлі мальовничих Карпат щаслива блогерка повигиналася у мереживному спідньому комплекті й продемонструвала плаский животик.

Юлія Верба після схуднення / © instagram.com/verbaaa

До речі, компанію блогерці склала родина. Верба також наробила фото з чоловіком і однорічною донечкою. Родина порозважалася в СПА та наробила милих спільних фото у готелі. А у коментарях вже встигли захопитися атмосферою світлин.

Скільки всього тримається на жіночій енергії

Це просто вау!

Чарівні

Юлія Верба з родиною / © instagram.com/verbaaa

