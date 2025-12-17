ТСН у соціальних мережах

Гламур
643
1 хв

Блогерка Верба розлютила зневажливим ставленням до прапора України: "Паплюження державного символу"

Юлія Верба потрапила в гучний скандал.

Віра Хмельницька
Юлія Верба

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa

Скандальна українська блогерка Юлія Верба, вона ж Юлія Вербинець, розлютила зневажливим ставленням до прапора України.

Так, довкола зірки Мережі розгорівся гучний скандал. Юлія Верба наробила доволі провокативного контенту з блогером під ніком smurfi.ik. Для фото та відео вони зокрема використовували прапор України. Все б нічого, але синьо-жовтий стяг був дещо видозмінений. Блогер smurfi.ik подарував Вербі прапор, на якому було надруковане її фото.

Юлія Верба потрапила в гучний скандал / © instagram.com/verbaaa

Юлія Верба потрапила в гучний скандал / © instagram.com/verbaaa

Вочевидь, вони вважали, що це буде смішно. Проте в Мережі розгорівся гучний скандал. У Threads користувачі зауважували, що це зневажливе ставлення до прапора України і паплюження державного символу.

  • Як можна зробити щось подібне на державному прапорі?

  • Важко підібрати слова…Важко уявити, що люди змогли додуматися до такого. Чому? Навіщо? Це ж паплюження державного символу. А ще більша біда в тому, що в цієї Верби і їй подібних досить багато підписників…

  • Верба пробила дно моралі…

Юлія Верба потрапила в гучний скандал / © instagram.com/verbaaa

Юлія Верба потрапила в гучний скандал / © instagram.com/verbaaa

Сама ж Юлія Верба скандал не коментувала. Також провокаційний контент блогерка не видаляла. Юлія лише приховала можливість залишати коментарі в неї на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Лобода потрапила в скандал через прапор України. Артистка обурила ставленням до синьо-жовтого стягу.

