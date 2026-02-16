ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
471
Час на прочитання
1 хв

Блогерка Верба шокувала ефектним схудненням за чотири місяці і на фото до і після показала результат

Знаменитість у спідньому продемонструвала, який зараз вигляд має її фігура.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юлія Верба

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa

Українська блогерка Юлія Верба, вона ж Юлія Вербинець, приголомшила кардинальним схудненням.

Знаменитість не страждала від зайвої ваги. Проте під час вагітності зірка Мережі набрала кілограми. Тож, відповідно, тіло Юлії змінилось.

Після пологів блогерці нелегко далось повернення форми. Проте вона наполегливо працювала. За чотири місяці знаменитість кардинально змінилась. Юлія Верба вже продемонструвала своє ефектне схуднення на фото до та після, де вона позує в спідній білизні.

Юлія Верба до схуднення / © instagram.com/verbaaa

Юлія Верба до схуднення / © instagram.com/verbaaa

Зірка Мережі говорить, що неабияк пишається своїми досягненнями. Зокрема, Юлія повернула свою допологову форму, чому неабияк тішиться.

Юлія Верба після схуднення / © instagram.com/verbaaa

Юлія Верба після схуднення / © instagram.com/verbaaa

"Весь пророблений шлях з любов'ю до свого тіла, чотири місяці праці над собою і я пишаюсь поверненням себе до себе. Я це зробила, і у вас всіх теж все вийде. Бути в гармонії з собою і бути здоровим - це найбільше щастя!" – підсумувала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук хизувалась ефектним схудненням. Артистка вже розсекретила свою нову вагу.

Дата публікації
Кількість переглядів
471
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie