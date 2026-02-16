Блогерка Верба шокувала ефектним схудненням за чотири місяці і на фото до і після показала результат

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa

Українська блогерка Юлія Верба, вона ж Юлія Вербинець, приголомшила кардинальним схудненням.

Знаменитість не страждала від зайвої ваги. Проте під час вагітності зірка Мережі набрала кілограми. Тож, відповідно, тіло Юлії змінилось.

Після пологів блогерці нелегко далось повернення форми. Проте вона наполегливо працювала. За чотири місяці знаменитість кардинально змінилась. Юлія Верба вже продемонструвала своє ефектне схуднення на фото до та після, де вона позує в спідній білизні.

Юлія Верба до схуднення / © instagram.com/verbaaa

Зірка Мережі говорить, що неабияк пишається своїми досягненнями. Зокрема, Юлія повернула свою допологову форму, чому неабияк тішиться.

Юлія Верба після схуднення / © instagram.com/verbaaa

"Весь пророблений шлях з любов'ю до свого тіла, чотири місяці праці над собою і я пишаюсь поверненням себе до себе. Я це зробила, і у вас всіх теж все вийде. Бути в гармонії з собою і бути здоровим - це найбільше щастя!" – підсумувала блогерка.

