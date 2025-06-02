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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
539
Час на прочитання
1 хв

Блогерка Верба зробила пластичну операцію грудей і шокувала ускладненнями, які в неї виникли

Також блогерка зізналась, через що наважилася лягти під ніж пластичного хірурга.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юлія Верба

Юлія Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, зізналась, що зробила пластичну операцію на грудях.

Знаменитість ніколи не думала, що їй доведеться звертатися до пластичного хірурга в цьому питанні. Однак під час вагітності та грудного вигодовування бюст у блогерки неабияк збільшився. Юлія зізнається, що їй навіть тяжко було ходити. Коли Верба припинила годувати доньку грудьми, то вони почали зменшуватися та обвисати. Тож, Юлія наважилася зробити підтяжку.

Юлія Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Знаменитість говорить, що не боялася самої операції, однак після хірургічного втручання блогерка зіштовхнулася з ускладненнями. Верба поки що не вдавалася в подробиці, але говорить, що фізично почувалася жахливого і такого болю ще не відчувала в житті.

Юлія Верба зробила підтяжку грудей / © instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба зробила підтяжку грудей / © instagram.com/yuli.verbaaa

"Я була дуже позитивно налаштована, не боялася ані наркозу, ані реабілітації, нічого…Я завжди до всього дуже позитивно і легко налаштована, але я просто не могла уявити, що на мене чекає. Я попала в той малий відсоток людей, в яких пішло ускладнення після операції. І просто фізично почувалася так погано, як ніколи в житті", - шокувала блогерка.

Юлія Верба зробила підтяжку грудей / © instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба зробила підтяжку грудей / © instagram.com/yuli.verbaaa

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя вперше розповіла, що наважилася на пластику грудей. Артистка зізналась, чому зробила операцію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
539
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