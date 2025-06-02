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Блогерка Верба зробила пластичну операцію грудей і шокувала ускладненнями, які в неї виникли
Також блогерка зізналась, через що наважилася лягти під ніж пластичного хірурга.
Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, зізналась, що зробила пластичну операцію на грудях.
Знаменитість ніколи не думала, що їй доведеться звертатися до пластичного хірурга в цьому питанні. Однак під час вагітності та грудного вигодовування бюст у блогерки неабияк збільшився. Юлія зізнається, що їй навіть тяжко було ходити. Коли Верба припинила годувати доньку грудьми, то вони почали зменшуватися та обвисати. Тож, Юлія наважилася зробити підтяжку.
Знаменитість говорить, що не боялася самої операції, однак після хірургічного втручання блогерка зіштовхнулася з ускладненнями. Верба поки що не вдавалася в подробиці, але говорить, що фізично почувалася жахливого і такого болю ще не відчувала в житті.
"Я була дуже позитивно налаштована, не боялася ані наркозу, ані реабілітації, нічого…Я завжди до всього дуже позитивно і легко налаштована, але я просто не могла уявити, що на мене чекає. Я попала в той малий відсоток людей, в яких пішло ускладнення після операції. І просто фізично почувалася так погано, як ніколи в житті", - шокувала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя вперше розповіла, що наважилася на пластику грудей. Артистка зізналась, чому зробила операцію.