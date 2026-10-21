Блогерка з України Роговенко після затримання у США показалася у в'язниці й розкрила, що сталося

Владислава Роговенко / © instagram.com/vladyslava_rogovenko1

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Українська блогерка Владислава Роговенко, відома участю у проєктах «Топмодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки», вперше вийшла на зв’язок після затримання у США.

Так, у Мережі активно розповсюджується відеозапис з в’язниці, який, ймовірно, опублікував обранець блогерки у своєму закритому профілі в Instagram. На кадрах Влада з усмішкою заспокоює всіх шанувальників і пояснює, що сталося. За словами Роговенко, все почалося з її публічних розповідей про проблеми у стосунках з її бойфрендом Алексом.

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Іноземець, як стверджує українка, після її одкровень приїхав до неї в один з ресторанів. На той момент вона вже була у стані алкогольного сп’яніння. У результаті вони взялися дуже гучно з’ясовувати стосунки. Як припускає Влада, саме це посприяло виклику поліції з боку працівників закладу. Так вона й потрапила до поліцейського відділку.

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Владислава Роговенко / © instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Вже зараз Влада реагує на інцидент спокійно. Блогерка поділилася, що її справу буцімто вже «закрили за один день». Проте вона продовжує перебувати під вартою через іншу проблему — документи, термін яких закінчився приблизно рік тому. Тож зараз нею займається імміграційна служба ICE.

«Я знала, що прокинуся популярною, але не усвідомлювала наскільки. Я скоро планую виходити. Все закрилося за один день. Мої останні повідомлення у моєму Telegram-каналі, де я жалілася на наші стосунки, спровокували те, що Алекс приїхав до мене в ресторан і захотів все роз’яснити. Ми з ним спілкувалися на дуже підвищених тонах. Хтось із персоналу, мабуть, викликав поліцію. Оскільки я була в стані алкогольного сп’яніння, мене забрали для подальших розбірок», — розповіла Роговенко.

Владислава Роговенко / © instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Втім, зірка Мережі переконана, що незабаром її відпустять додому. Там на неї чекає двоє синів і двомісячна донька. До речі, поки зіркова мама перебуває під вартою дітьми опікуються їхні дві бабусі, чому Влада неабияк рада. В іншому разі блогерка припустила, що синів і доньку могли б у неї забрати соціальні служби США.

«Слава Богу, що мама перебуває тут і мої діти зараз з нею. Алекса мама теж допомагає. Не хвилюйтеся. Могло бути й гірше. Якщо б мами не було, то моїх дітей би розкидали по сім’ям. Служба опіки приїхала б і забрала. Уявіть, яка б була психологічна травма», — підсумувала блогерка.

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Нагадаємо, днями зірку «Топмоделі по-українськи» Владу Роговенко затримали в США — її підозрювали жорстокому злочині. Блогерку звинувачували у домашньому насильстві. За даними ЗМІ, її побачили за побиттям свого партнера в одному з ТРЦ. Проте батько доньки зірки у момент її затримання підписав заяву, що не висуває їй звинувачень.

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