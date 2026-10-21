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- Гламур
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Блогерка з України Роговенко після затримання у США показалася у в'язниці й розкрила, що сталося
Блогерка, яку підозрювали у домашньому насильстві, розкрила правду про справу.
Українська блогерка Владислава Роговенко, відома участю у проєктах «Топмодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки», вперше вийшла на зв’язок після затримання у США.
Так, у Мережі активно розповсюджується відеозапис з в’язниці, який, ймовірно, опублікував обранець блогерки у своєму закритому профілі в Instagram. На кадрах Влада з усмішкою заспокоює всіх шанувальників і пояснює, що сталося. За словами Роговенко, все почалося з її публічних розповідей про проблеми у стосунках з її бойфрендом Алексом.
Іноземець, як стверджує українка, після її одкровень приїхав до неї в один з ресторанів. На той момент вона вже була у стані алкогольного сп’яніння. У результаті вони взялися дуже гучно з’ясовувати стосунки. Як припускає Влада, саме це посприяло виклику поліції з боку працівників закладу. Так вона й потрапила до поліцейського відділку.
Вже зараз Влада реагує на інцидент спокійно. Блогерка поділилася, що її справу буцімто вже «закрили за один день». Проте вона продовжує перебувати під вартою через іншу проблему — документи, термін яких закінчився приблизно рік тому. Тож зараз нею займається імміграційна служба ICE.
«Я знала, що прокинуся популярною, але не усвідомлювала наскільки. Я скоро планую виходити. Все закрилося за один день. Мої останні повідомлення у моєму Telegram-каналі, де я жалілася на наші стосунки, спровокували те, що Алекс приїхав до мене в ресторан і захотів все роз’яснити. Ми з ним спілкувалися на дуже підвищених тонах. Хтось із персоналу, мабуть, викликав поліцію. Оскільки я була в стані алкогольного сп’яніння, мене забрали для подальших розбірок», — розповіла Роговенко.
Втім, зірка Мережі переконана, що незабаром її відпустять додому. Там на неї чекає двоє синів і двомісячна донька. До речі, поки зіркова мама перебуває під вартою дітьми опікуються їхні дві бабусі, чому Влада неабияк рада. В іншому разі блогерка припустила, що синів і доньку могли б у неї забрати соціальні служби США.
«Слава Богу, що мама перебуває тут і мої діти зараз з нею. Алекса мама теж допомагає. Не хвилюйтеся. Могло бути й гірше. Якщо б мами не було, то моїх дітей би розкидали по сім’ям. Служба опіки приїхала б і забрала. Уявіть, яка б була психологічна травма», — підсумувала блогерка.
Нагадаємо, днями зірку «Топмоделі по-українськи» Владу Роговенко затримали в США — її підозрювали жорстокому злочині. Блогерку звинувачували у домашньому насильстві. За даними ЗМІ, її побачили за побиттям свого партнера в одному з ТРЦ. Проте батько доньки зірки у момент її затримання підписав заяву, що не висуває їй звинувачень.