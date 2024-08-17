Богдан Буше оскандалився відео про "проблеми" блогерів під час війни: військові його висміяли

Популярний шоумен та блогер Богдан Буше, справжнє прізвище якого Шелудяк, вскочив у новий скандал.

Цього разу ведучий оскандалився відео про "тяжку долю блогерів під час війни" та "як їм складно". Зокрема, Шелудяк знявся в соціальному ролику. За сюжетом компанія знаменитостей витягнула на каву військового. Вони говорять про важливість відпочинку. Раптом до них підходить чоловік, який дорікає їм за "втому від знімань відео": "Від чого вам треба відпочивати? Просто цікаво…Від знімань відео?".

Раптом за них заступається "військовий": "Я не знаю, не хочу і не вмію знімати, але я знаю, що блогери дуже багато працюють і тяжко. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети – перемоги".

Тим часом Богдан Буше підсумовує, що "кожен має бути на своєму місці": "Якщо вам цікаво, то ми не просто знімаємо відео. Кожен має бути на своєму місці".

Ведучий Богдан Буше обурив відео про "проблеми" блогерів під час війни і як їм тяжко

Очевидно, такий "соціальний ролик" оцінили далеко не всі. Особливо відео висміяли справжні військові: "Але ж ви ну хоч трохи відпочивайте", "Це той самий блогерський котел? Як ви вижили?", "Бережіть себе! Ви все, що у нас є, але дуже багато не працюйте".

Реакція на скандальне відео блогерів

Згодом Богдан Буше прокоментував скандальний ролик. Блогер визнав, що це вже дійсно було занадто. Також він повідомив, що відео видалили з Мережі.

"Це був дійсно крінж. За моїм проханням відео видалено", - прокоментував блогер.

Коментар Богдана Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Нагадаємо, кухар Євген Клопотенко нещодавно теж вскочив у скандал. Він запропонував змінити гімн Києва і нарвався на критику в Мережі.

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