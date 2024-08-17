Богдан Буше оскандалився відео про "проблеми" блогерів під час війни: військові його висміяли

Ведучий вже прокоментував скандальний ролик.
Популярний шоумен та блогер Богдан Буше, справжнє прізвище якого Шелудяк, вскочив у новий скандал.
Цього разу ведучий оскандалився відео про "тяжку долю блогерів під час війни" та "як їм складно". Зокрема, Шелудяк знявся в соціальному ролику. За сюжетом компанія знаменитостей витягнула на каву військового. Вони говорять про важливість відпочинку. Раптом до них підходить чоловік, який дорікає їм за "втому від знімань відео": "Від чого вам треба відпочивати? Просто цікаво…Від знімань відео?".
Раптом за них заступається "військовий": "Я не знаю, не хочу і не вмію знімати, але я знаю, що блогери дуже багато працюють і тяжко. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети – перемоги".
Тим часом Богдан Буше підсумовує, що "кожен має бути на своєму місці": "Якщо вам цікаво, то ми не просто знімаємо відео. Кожен має бути на своєму місці".
Очевидно, такий "соціальний ролик" оцінили далеко не всі. Особливо відео висміяли справжні військові: "Але ж ви ну хоч трохи відпочивайте", "Це той самий блогерський котел? Як ви вижили?", "Бережіть себе! Ви все, що у нас є, але дуже багато не працюйте".
Згодом Богдан Буше прокоментував скандальний ролик. Блогер визнав, що це вже дійсно було занадто. Також він повідомив, що відео видалили з Мережі.
"Це був дійсно крінж. За моїм проханням відео видалено", - прокоментував блогер.
Нагадаємо, кухар Євген Клопотенко нещодавно теж вскочив у скандал. Він запропонував змінити гімн Києва і нарвався на критику в Мережі.
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