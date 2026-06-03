Богдан Буше чесно зізнався, чи перебуває в стосунках зараз: "Я не затвірник"

Богдан Буше / © instagram.com/bushe8

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Український актор, блогер та ведучий Богдан «Буше» Шелудяк чесно зізнався, чи перебуває зараз у стосунках.

Знаменитість не з тих, хто детально афішує своє особисте життя. Проте це лише підсилює цікавість фанів Богдана. Тож, в Instagram-stories блогер чесно зізнався, що ж зараз відбувається в його особистому житті та чи перебуває він в стосунках.

Актор говорить, що не уникає романтичних взаємин з дівчатами. Зокрема, він ходить на побачення, не відмовляється від знайомств та спілкування. Проте все ж його серце зараз вільне, і він не перебуває в стосунках. Богдан також запевнив, що поки його все влаштовує.

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«Я не затвірник, ходжу на побачення, спілкуюся і так далі. Просто не у стосунках, буває так, мені ок», — запевнив блогер.

Допис Богдана Буше / © instagram.com/bushe8

Зазначимо, найвідоміші стосунки Богдана Буше були з блогеркою Чарою Хорив. Роман пари тривав понад рік. Проте 2022 року вони оголосили, що більше не разом. Причиною розриву стали різні погляди на спільне майбутнє — Чара хотіла сім’ї, а Богдан зрозумів, що не готовий до цього.

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських натякнув, що відбувається в його особистому житті. Артист зізнався, чи перебуває зараз у стосунках.

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