Богдан Буше розповів про свій стан після виявлення в нього рідкісної хвороби: ледь ходив і говорив

Богдан Буше

Український актор і телеведучий Богдан "Буше" Шелудяк розповів про свій стан пісня виявлення в нього рідкісної хвороби.

2023 року знаменитість серйозно занедужав. У Богдана виявили рідкісний діагноз "синдром Гійєна-Барре", при якому імунна система людини помилково атакує її ж нерви. Через це м'язи слабшають, з'являється оніміння, а в тяжких випадках пацієнт може тимчасово втратити здатність рухатися. До слова, тоді Богдан Буше ледь міг говорити та ходити.

Врешті, ведучий вилікувався. А нині ж прихильники поцікавились в шоумена в Instagram-stories, як він почувається. Богдан Буше відверто зізнається, що досі баче наслідки захворювання, щоправда, вони не значні і помітні лише йому. Артист також додав, що йому неабияк пощастило. Річ у тім, що хвороба проявилась у нього в молодому віці. За словами Шелудяка, аби він був старший, то й відновлення було б складнішим.

Допис Богдана Буше / © instagram.com/bushe8

"Наслідки є, але вони вже тільки мені помітні. У похилому віці відновлення складніше", - поділився ведучий.

