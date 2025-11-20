ТСН у соціальних мережах

Богдан Буше розповів про свій стан після виявлення в нього рідкісної хвороби: ледь ходив і говорив

Ведучий розповів про наслідки тяжкого захворювання.

Богдан Буше

Богдан Буше

Український актор і телеведучий Богдан "Буше" Шелудяк розповів про свій стан пісня виявлення в нього рідкісної хвороби.

2023 року знаменитість серйозно занедужав. У Богдана виявили рідкісний діагноз "синдром Гійєна-Барре", при якому імунна система людини помилково атакує її ж нерви. Через це м'язи слабшають, з'являється оніміння, а в тяжких випадках пацієнт може тимчасово втратити здатність рухатися. До слова, тоді Богдан Буше ледь міг говорити та ходити.

Врешті, ведучий вилікувався. А нині ж прихильники поцікавились в шоумена в Instagram-stories, як він почувається. Богдан Буше відверто зізнається, що досі баче наслідки захворювання, щоправда, вони не значні і помітні лише йому. Артист також додав, що йому неабияк пощастило. Річ у тім, що хвороба проявилась у нього в молодому віці. За словами Шелудяка, аби він був старший, то й відновлення було б складнішим.

Допис Богдана Буше / © instagram.com/bushe8

Допис Богдана Буше / © instagram.com/bushe8

"Наслідки є, але вони вже тільки мені помітні. У похилому віці відновлення складніше", - поділився ведучий.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що співак Степан Гіга опинився в лікарні в тяжкому стані. Редакція сайту ТСН.ua з'ясувала подробиці госпіталізації 66-річного артиста.

