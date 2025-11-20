- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1191
- Час на прочитання
- 1 хв
Богдан Буше розповів про свій стан після виявлення в нього рідкісної хвороби: ледь ходив і говорив
Ведучий розповів про наслідки тяжкого захворювання.
Український актор і телеведучий Богдан "Буше" Шелудяк розповів про свій стан пісня виявлення в нього рідкісної хвороби.
2023 року знаменитість серйозно занедужав. У Богдана виявили рідкісний діагноз "синдром Гійєна-Барре", при якому імунна система людини помилково атакує її ж нерви. Через це м'язи слабшають, з'являється оніміння, а в тяжких випадках пацієнт може тимчасово втратити здатність рухатися. До слова, тоді Богдан Буше ледь міг говорити та ходити.
Врешті, ведучий вилікувався. А нині ж прихильники поцікавились в шоумена в Instagram-stories, як він почувається. Богдан Буше відверто зізнається, що досі баче наслідки захворювання, щоправда, вони не значні і помітні лише йому. Артист також додав, що йому неабияк пощастило. Річ у тім, що хвороба проявилась у нього в молодому віці. За словами Шелудяка, аби він був старший, то й відновлення було б складнішим.
"Наслідки є, але вони вже тільки мені помітні. У похилому віці відновлення складніше", - поділився ведучий.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що співак Степан Гіга опинився в лікарні в тяжкому стані. Редакція сайту ТСН.ua з'ясувала подробиці госпіталізації 66-річного артиста.