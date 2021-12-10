Болдвін опублікував листа колег з проханням продовжити знімання "Іржі" після смерті операторки

Знімальна команда Rust обурена тим, що у ЗМІ її роботу описують як небезпечну.

Голлівудський актор Алек Болдвін оприлюднив відкритого листа знімальної команди Rust, яка працювала над фільмом "Іржа", під час знімання якого він випадково вистрелив у операторку Галину Гатчінс.

Команда, яка зазначила, що її не змушували писати цього листа, створила повідомлення, оскільки обурена тим, що у ЗМІ її роботу описують як "безладну, небезпечну та експлуататорську". У відповідь працівники повідомили, що ці чутки відволікають "від пам'яті Галини Хатчинс та необхідності знайти сучасні альтернативи застарілим галузевим методам використання вогнепальної зброї та техніки безпеки".

Цю заяву Болдвін опублікував у своєму Instagram.

"Ми дуже переймаємося через втрату нашої подруги та колеги Галини Гатчінс. Багато в чому вона була в центрі нашої постановки, і її втрата шокувала кожного з нас. Ми страждаємо від втрати нашої єдності, нашого духу та втрати нашої праці. На жаль, у кіноіндустрії прийнято працювати над непрофесійним чи неспокійним виробництвом, щоб здобути досвід та визнання. Багато хто з нас працював над такими постановками. Rust не був одним із них. Rust був професіоналом, але ми визнаємо, що склад, який працював над стрічкою, не був ідеальним", – йдеться у повідомленні.

Вони зазначили, що декілька членів команди пішли з роботи ще до трагедії. Втім, підписанти запевнили, що вони отримали задоволення від своєї праці та закликали не дозволяти декільком незадоволеним працівникам впливати на уявлення про інших.

Також члени команди додали, що взагалі не скаржилися на умови праці. Так, вони працювали, як і домовлялися, 12 годин, отримували справедливі та вчасні гонорари, а також їх забезпечили житлом.

Крім того, вони переконані, що смерть операторки – нещасний випадок. Підписанти хочуть, щоб стрічку побачили на екранах.

"Поки що ми підтримуємо одне одного і співпрацюємо зі слідчими. Просимо бути більш співчутливими до нас і наших колег до завершення розслідування. Ми вдячні нашим численним друзям та сім'ям, які висловили співчуття та підтримку", — йдеться наприкінці листа.

Нагадаємо, 21 жовтня Алек Болдвін на зніманнях фільму "Іржа" випадково застрелив операторку, 42-річну українку Галину Гатчінс. За словами зірки, він не знав, що у пістолеті були бойові патрони.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

Нещодавно режисер назвав смертельний постріл "одним на трильйон". Також він шокував своєю заявою, що на курок пістолета він не натискав.

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