Болдвін скасовує всі проєкти після випадкового вбивства українки Галини Гатчінс - ЗМІ

63-річний актор хоче "приділити трохи часу собі і наново зосередитися".

Після смертельного інциденту на зніманнях вестерну "Іржа", внаслідок якого загинула операторка з України Галина Гатчінс, Алек Болдвін "скасовує інші проєкти".

Про це із посиланням на власне джерело, обізнане з ситуацією, повідомляє People.

Зазначається, що 63-річний актор хоче "приділити трохи часу собі і наново зосередитися".

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"Це було жахливо, - розповів співрозмовник видання, який побажав залишитися анонімним. - Ось як він справляється з труднощами. Коли трапляється щось погане, в короткостроковій перспективі він видаляється з поля зору громадськості".

У перші години після подій на знімальному майданчику Болдвін був "в істериці та абсолютно невтішним". "Всі знають, що це був нещасний випадок, але він абсолютно спустошений", - йдеться у матеріалі.

У джерелі зауважили, що Болдвіну "знадобиться час, щоб розібратися" у тому, що сталося, тож зараз він планує побути з сім'єю.

Раніше у продюсерській компанії Rust Movie Productions, LLC вказали, що знімання "Іржі" призупинені на невизначений термін.

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс з реквізитної зброї.

В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували із пораненням у плече, однак незабаром виписали з лікарні.

Про те, що зброя заряджена бойовим патроном, Болдвін не мав і гадки. Реквізит йому до рук потрапив від асистента режисера. Той був переконаний, що пістолет безпечний. Утім, ще до асистента його мав перевірити фахівець зі зброї.

Обставини події розслідують правоохоронці, жодних звинувачень поки пред'явлено не було.

Вбита Галина Гатчінс родом з України. Вона з родини військових, тому народилася за Полярним колом, а виросла в Києві. Операторка закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачкою. Пізніше Галина переїхала до США і в 2015 році закінчила Американський інститут кіно, почавши працювати над фільмами. У неї залишився чоловік Метью і дев'ятирічний син.

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