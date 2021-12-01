Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого вбито операторку Гатчінс

Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого вбито операторку Гатчінс

Болдвін наголосив, що не має уявлення, як куля потрапила на знімання фільму "Іржа".

Американський актор Алек Болдвін заперечив, що він натиснув на спусковий гачок пістолета, внаслідок чого загинула українська операторка Галина Гатчінс. Він заявив, що "н а спусковий гачок не натискав".

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю ABC News.

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У відповідь на запитання в інтерв'ю виданню він наголосив, що "Я б ніколи ні на кого не наставляв пістолет і не натискав би на них курок. Ніколи". Він також додав, що не має уявлення, як куля потрапила на знімання фільму "Іржа".

Водночас сценаристка фільму Мемі Мітчелл подала до суду на актора та продюсерів стрічки, за її словами, Болдвін "навмисно", "без поважної причини" зробив постріл в операторку.

Нагадаємо, трагедія трапилася в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня. Тоді внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінсщо. Цікаво, Алек Болдвін, який грав у вестерні "Іржа" головну роль, він же продюсував стрічку, в основі сюжету якої - випадкове вбивство.

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