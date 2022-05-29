"Боллівуд" у Маріїнському палаці: вийшов індійський фільм, знятий у Києві

Навесні цього року у Мережі вийшов індійський фільм "Вставай. Гарчи. Протестуй" (RRR), сцени якого знімали у Києві.

Так, бойовик знімали біля Маріїнського палацу. Зокрема, в сцені взяли участь 300 акторів, оркестр та понад 50 танцівників.

Хореографинею-постановницею на майданчику стала Олена Шоптенко, а другим хореографом став Макс Леонов.

Фото: скриншот з відео

Кадри, зняті в українській столиці, глядачі можуть побачити на 52-й хвилині.

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Цікаво, що стрічку, режисером якої став С.С. Раджамулі, знімали влітку 2021-го. Бюджет фільму – 56 мільйонів доларів.

У сюжеті показано події 1920-х років, де двоє революціонерів розпочинають боротьбу за свою країну.

Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Макс Барських випустив душевну пісню українською "Чекай мене", яка довела фанів до сліз. Ця пісня знайшла відгук у серцях багатьох українців.

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