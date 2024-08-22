Борисюк зворушливо привітав Сумську з 58-річчям і показав, як вона змінювалася з роками

У родині відомої української акторки Ольги Сумської свято. У знаменитості сьогодні, 22 серпня, день народження. Артистці виповнюється 58 років.

Рано-вранці Ольгу Сумську зі святом привітав її чоловік, актор Віталій Борисюк. Він присвятив дружині допис в Instagram. Зокрема, Віталій Борисюк адресував акторці теплі слова з привітаннями та побажаннями.

"З днем народження, кохано! Ти – мій рай, моє серце, моє натхнення", - звернувся до коханої Віталій Борисюк.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk

Окрім того, актор показав, як з роками змінювалася його дружина. Артист опублікував чимало архівних фото Ольги Сумської, які були зроблені в різний період. Як зазначили користувачі, з роками акторка практично не змінюється, а лишається такою ж неабияк привабливою.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk

До привітань також долучилися прихильники зіркової пари. Вони писали в коментарях під дописом Віталія Борисюка побажання для Ольги Сумської.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk

Щирі вітання іменинниці і всім причетним! Хай мрії здійснюються! Многая і благая літа у мирній , вільній Україні!

Щиро вітаємо вашу родину з іменинницею! Вона у вас як сонечко! Обожнюємо вашу пару, ви такі класні! Згадую, як ви вели концерти у нашому Харкові! Думаю, що після нашої перемоги ми ще багато разів побачимо вас у нашому місті на святах!

Наші найкращі привітання з днем народження! Бажаю гарного настрою, здоров'я та мирного неба над головою, бути коханою жінкою!

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталка Карпа святкувала день народження. Знаменитість показувала, як чоловік привітав її зі святом просто з фронту.

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