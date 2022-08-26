"Бородата котомама" Олексій Суровцев вперше зізнався, що відновив стосунки з другою дружиною

Український актор та учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев більше не завидний холостяк.

Олексій Суровцев, який на початку повномасштабного вторгнення РФ до України рятував тварин, яких залишили люди, відкрив свій притулок для пухнастих в Ірпені, розповів про особисте життя.

У програмі ЖВЛ Суровцев зізнався, що він більше не холостяк. Вперше Олексій підтвердив, що зійшовся зі своєю другою дружиною.

2021-го актор розірвав стосунки зі своєю дівчиною, спортсменкою Анною.

Олексій Суровцев та Анна / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев та Анна / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Місце володарки його серця було вакантне та нині краш українок зізнається, що справи на любовному фронті у нього геть змінилися. Це кохання для чоловіка аж надто особливе:

"Вже не холостяк. Офіційно холостий, але в мене кохання. Я повернувся до дружини, до Ксенії і ми зараз разом. Це є та людина, з якою я хочу зустріти старість", - зізнався Суровцев.

Ексклюзивно для "ЖВЛ": Олексій Суровцев про відновлення стосунків з дружиною та порятунок тварин

10-разова чемпіонка України з еротичного танцю і просто красуня Ксенія – друга дружина Олексія. Період, коли після 12 років шлюбу вони розлучилися, Олексій вважав одним з найтяжчих у житті. Нині ж каже про нього так:

"Це розлучення – воно нам дуже потрібне було. Бо вона змінилася, я дуже змінився. Я просто відчув, що я хочу бути з нею", - поділився артист.

Олексій Суровцев з Ксенією / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев з Ксенією / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Тепер в актора кожен день щасливий, адже поруч палко кохана жінка та нарешті втілена в життя мрія про притулок для котів.

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