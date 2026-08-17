Боротьба за мільйони, власний бізнес і шлюб: як склалося життя родини Кузьми Скрябіна під час війни

Кузьма Скрябін з дружиною Світланою та донькою Барбарою

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17 серпня Кузьмі Скрябіну могло б виповнитися 58 років — згадуємо, яким музикант був у родині та як після його смерті змінилося життя найближчих.

Як відомо, Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП на Дніпропетровщині. Позашляховик музиканта зіткнувся з молоковозом, коли артист повертався з концерту в Кривому Розі. Йому було лише 46 роки.

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Редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавіше про життя Кузьми Скрябіна по той бік екрана, його родину та те, як живуть найближчі легендарного музиканта після його втрати.

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Кузьма Скрябін

Яким Кузьма Скрябін був удома: донька розкрила несподівані подробиці

Єдина донька музиканта Марія-Барбара Кузьменко неодноразово розповідала, що вдома її тато зовсім не був таким, яким його знала публіка. За словами Барбари, Кузьма виховував її досить суворо: не дозволяв безцільно проводити час перед телевізором і постійно заохочував до навчання та саморозвитку.

Водночас артист ніколи не нав’язував доньці власного бачення майбутнього. Він дозволив їй самостійно обрати професію. Барбара пішла не музичним шляхом, а здобула медичну освіту та стала лікаркою-косметологинею.

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

«Насправді я виховувалась в досить таки суворих умовах, хоча всі думають, що мій тато був супер добрий і мені можна було все. Насправді мені можна було дуже мало чого. Я була постійно в умовах, що повинна вчитися, я не могла просто лежати і нічого не робити. Він був веселий на публіці. Потрібно розуміти, що вдома він був іншою людиною. І зі мною він був насамперед татом, а не відомою людиною», — пригадувала донька у проєкті «Наодинці з Гламуром».

Донька Кузьми Барбара: власний бізнес, шлюб та чому вона не планує дітей

Нині 28-річна Барбара веде доволі непублічне життя. Вона працює у сфері косметології та розвиває власний бізнес — відкрила клініку естетичної косметології та дерматології в Києві.

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Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

2019 року донька Кузьми вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура. Подружжя наразі не має дітей. Барбара пояснювала у проєкті «Наодинці з Гламуром», що через повномасштабну війну поки що відкладає народження дитини.

«На жаль, дітей у цей період не плануємо через те, що зараз відбувається. Це все дуже складно. Я досить тривожна, то не знаю, як би я з тією дитиною бігала у підвали. З іншого боку розумію, що час минає й життя таке», — пояснювала донька Кузьми.

Барбара Кузьменко з чоловіком / © instagram.com/miss___mariya

Разом із чоловіком вона також відкрила у Києві кав’ярню, оформлену на честь Кузьми Скрябіна. У закладі можна побачити цитати з пісень музиканта.

Як живе вдова Кузьми Світлана: керує творчістю чоловіка й бореться за права

Дружина Андрія Кузьменка, Світлана Бабійчук, після його смерті зосередилася на збереженні пам’яті про чоловіка та його творчої спадщини. Зокрема, вдова заснувала компанію, яка займається менеджментом інтелектуальної спадщини музиканта, та передала популярному музичному лейблу право використовувати його пісні.

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Однак згодом навколо цього виник гучний скандал. За даними Нацполіції, представники лейблу протягом трьох років могли навмисно занижувати кількість прослуховувань пісень Скрябіна на стримінгових платформах, через що Світлана отримувала менші виплати. За умовами договору їй мали належати 70% доходу від використання творчої спадщини чоловіка, а компанії — 30%.

Вдова Кузьми Скрябіна та його донька з чоловіком (перший зліва) разом з творцями фільму «Кузьма: Страшно веселий»

Як встановила незалежна експертиза у сфері інтелектуальної власності, у період від 2017 до 2019 року вдова Кузьми могла недоотримати щонайменше 1,5 млн гривень. Дотепер Світлана вирішує це питання у правовому полі.

Про шлюб з музикантом Бабійчук завжди говорила як про надзвичайно близькі стосунки. Сам Кузьма вважав дружину «більше, аніж коханою і другом». Він зізнавався, що заради родини відмовлявся від гучних вечірок, а весь вільний час намагався проводити з дружиною та донькою. Зокрема, багато з ними подорожував.

Кузьма Скрябін з дружиною Світланою

Після смерті чоловіка Світлана зізнавалася, що найбільше їй бракує його оптимізму, гумору та щоденного спілкування. Водночас своє особисте життя вона не афішує. На запитання про можливу появу нового кохання вдова відповіла словами самого Андрія: «Що буде з нами, знає тільки Бог».

Сьогодні родина Кузьми продовжує жити далі, однак кожна з них по-своєму береже пам’ять про чоловіка та батька, який для мільйонів залишився легендою української музики.

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