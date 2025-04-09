Боржемська розсекретила захоплення дітей від Узелкова і які майбутні професії вони собі обрали

Марина Боржемська з дітьми / © instagram.com/uzelkova.marina

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Популярна фітнес-тренерка Марина Боржемська розсекретила захоплення дітей-підлітків від боксера В’ячеслава Узелкова і розповіла про їхній майбутні професії.

Спортсменка виховує 15-річного Роберта та 12-річну Олівію. Син Боржемської цьогоріч закінчує 9 клас. Роберт планує далі навчатися та не покидати школи. Юнакові подобається вивчати мови — англійську та німецьку. Окрім того, він захоплюється поглибленою математикою. З майбутньою професією Роберт остаточно не визначився. Тим не менш, хлопець планує пов’язати своє життя з правом. Наразі син Боржемської ще думає, який напрямок у цій сфері хоче обрати.

“Вивчає англійську, додатково вчить німецьку. Останнім часом більш поглиблено вчить математику. Для вступу в деякі університети необхідно цей предмет знати. Якщо говорити про майбутню професію, він вже більш-менш визначився в напрямку — йому подобається все, що пов’язано з правом. І отут вже буде думати, куди рухатися далі, бо йому подобається міжнародне право, він обожнює як історію України, так і всесвітню історію, географію”, — розповіла тренерка в інтерв’ю kp.ua.

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Марина Боржемська з дітьми / © instagram.com/uzelkova.marina

До речі, серед захоплень 15-річного Роберта є й спорт. Хлопець займається змішаними єдиноборствами MMA. Синові тренерки подобається цей вид спорту, адже так він вчиться відчуватися і володіти своїм тілом. Щоправда, у житті Роберт не планує користуватися здобутими завдяки MMA навичками.

“Почав займатися MMA, це змішані єдиноборства, щоб навчитися відчувати і володіти своїм тілом. Навіть ніколи не могла подумати, що він мене попросить про це. А зараз каже, що йому цікаво. Ми знайшли хорошого тренера, який з ним працює індивідуально. Хоча Роберт взагалі дуже стриманий, ніколи сильно не проявляє свої емоції, а тут каже: “Цей спорт знімає певний стрес і напругу. Мам, я відчув, що внутрішньо став більш спокійнішим“. Але каже, що навряд чи буде цим користуватися у житті”, — говорить спортсменка.

До речі, на 12-річну Олівію братові захоплення теж вплинули. Дівчинка також ходить на заняття з MMA. Окрім того, Олівія захоплюється хіп-хопом. Також доньці Боржемської подобається малювати та робити різні поробки.

Марина Боржемська з дітьми / © instagram.com/uzelkova.marina

“Олівочка продовжує займатися хіп-хопом, виступає, вона це обожнює. І взяла від брата, що теж хоче ходити на MMA, тому теж ходить займатися. Тренер з MMA сказав, що вона просто природжений боєць. Це в нас в крові. Мама колись займалася дзюдо, тато боксом. От вам і дівчинка. Їй подобається малювати, робити різні поробки, вона любить щось створювати своїми руками. Вся наша квартира в її поробках”, — зізналась тренерка.

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська висловилася про особисте життя. Тренерка зізналась, чому після розлучення не може побудувати стосунки з чоловіками.