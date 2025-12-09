Боржемська висловилась про конфлікт із мамою Узелкова після його смерті і чи владнала з нею стосунки

Марина Боржемська з дітьми та В'ячеслав Узелков із мамою

Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська висловилась про конфлікт із мамою колишнього чоловіка, боксера В'ячеслава Узелкова, який помер у листопаді 2024 року.

Після смерті боксера Зінаїда Узелкова дала скандальне інтерв'ю, де розповіла про напружені стосунки з його колишньою дружиною. Мама боксера заявляла, що нібито Боржемська, коли була з ним в шлюбі, забороняла йому спілкуватися з родиною. Ба більше, Зінаїда Узелкова заявляла, що не пустила його колишню дружину на похорон.

Марина Боржемська в інтерв'ю Oboz.ua зізналась, що не хоче обговорювати цю тему, а тим більше без присутності тієї людини, про яку йдеться. Проте вона запевнила, що вони не сварились. За словами Боржемської, вона була на зв'язку з мамою Узелкова, підтримувала її та приводила до неї онуків. Також тренерка додала, що хоч і не знаю, чому з'явилось те скандальне інтерв'ю, але розуміє, що Зінаїда Узелкова переживала складний період.

В'ячеслав Узелков із мамою

"А ми і не сварилися. Я не знаю, чому з'явилося це інтерв'ю, і не хочу це коментувати. Я поважаю маму Слави і завжди ставилася до неї з великою шаною. У нас весь час були хороші стосунки. Ми постійно були на зв'язку, я підтримувала її, приводила до неї онуків. Розумію, що після втрати сина вона переживала дуже важкий період, і ставлюся до цього з розумінням", - прокоментувала Боржемська.

Зазначимо, В'ячеслав Узелков 9 листопада 2024 року. Життя боксера обірвалося внаслідок зупинки серця, з яким у нього тривалий час були проблеми. Поховали спортсмена 11 листопада у Вінниці.

