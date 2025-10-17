ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

Боржемська висловилася про кризу середнього віку та розкрила, що допомагає їй тримати баланс

Зіркова тренерка дала пораду своїм шанувальникам.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Марина Боржемська

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська поділилася особистими роздумами про так звану кризу середнього віку та пояснила, як їй вдається не втрачати рівноваги й силу духу.

У своєму Instagram зірка відповіла на запитання підписників і зізналася, що насправді подібні періоди проживає кожна людина — і це абсолютно природно. Вона зазначила, що сприймає цей досвід не як щось негативне, а як нагоду зрозуміти себе глибше. І додала, що таким чином позбулася страху осуду та почала жити для себе.

«Насправді все життя ми переживаємо різні кризи — віку, досвіду, тіла, серця, сенсів. Ми вперше живемо це життя. Правильної відповіді немає. Бо для кожного вона — своя. Я навчилася сприймати себе такою, якою я є. Бо я подорослішала. Я перестала зважати на те, що говорять поза моєю спиною. Бо якщо говорять — значить, я жива, помітна, значить, я щось рухаю. А значить — я все роблю правильно. Для себе», — наголосила Марина.

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Зіркова тренерка зізналася, що власний ресурс черпає у найпростіших речах. Зокрема, до таких віднесла своє коло близьких людей, кохання, спорт, розваги поза роботою й навіть просто мовчання. У результаті Боржемська закликала фанів віднайти свої джерела сили та разом з ними долати ознаки криз.

«Я для себе знайшла ресурс в оновленні й наповненні: у людях своїх, рідних, у спорті (будь-якому), у часі на себе, навчанні, роботі, спонтанних концертах, театрах, каві, прогулянках, у мовчанні й глибоких розмовах, у воді, поцілунках, обіймах, у тому, що не можна передати словами, але можна прожити й відчути. Моя порада. Знаходьте сенс у всьому — навіть у паузах, у тиші, у байдикуванні. І найважливіше — знайдіть за що себе любити, поважати й приймати у кожному періоді життя. Бо ви у себе — одні», — підкреслила фітнес-тренерка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік зустрів своє 42-річчя. Шоумен поділився, як ставиться до віку та нової сторінки життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie