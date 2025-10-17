Боржемська висловилася про кризу середнього віку та розкрила, що допомагає їй тримати баланс

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська поділилася особистими роздумами про так звану кризу середнього віку та пояснила, як їй вдається не втрачати рівноваги й силу духу.

У своєму Instagram зірка відповіла на запитання підписників і зізналася, що насправді подібні періоди проживає кожна людина — і це абсолютно природно. Вона зазначила, що сприймає цей досвід не як щось негативне, а як нагоду зрозуміти себе глибше. І додала, що таким чином позбулася страху осуду та почала жити для себе.

«Насправді все життя ми переживаємо різні кризи — віку, досвіду, тіла, серця, сенсів. Ми вперше живемо це життя. Правильної відповіді немає. Бо для кожного вона — своя. Я навчилася сприймати себе такою, якою я є. Бо я подорослішала. Я перестала зважати на те, що говорять поза моєю спиною. Бо якщо говорять — значить, я жива, помітна, значить, я щось рухаю. А значить — я все роблю правильно. Для себе», — наголосила Марина.

Зіркова тренерка зізналася, що власний ресурс черпає у найпростіших речах. Зокрема, до таких віднесла своє коло близьких людей, кохання, спорт, розваги поза роботою й навіть просто мовчання. У результаті Боржемська закликала фанів віднайти свої джерела сили та разом з ними долати ознаки криз.

«Я для себе знайшла ресурс в оновленні й наповненні: у людях своїх, рідних, у спорті (будь-якому), у часі на себе, навчанні, роботі, спонтанних концертах, театрах, каві, прогулянках, у мовчанні й глибоких розмовах, у воді, поцілунках, обіймах, у тому, що не можна передати словами, але можна прожити й відчути. Моя порада. Знаходьте сенс у всьому — навіть у паузах, у тиші, у байдикуванні. І найважливіше — знайдіть за що себе любити, поважати й приймати у кожному періоді життя. Бо ви у себе — одні», — підкреслила фітнес-тренерка.

