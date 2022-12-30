Боса Надя Дорофєєва, сидячи на столі, заспівала під гітару бойфренда Кацуріна "Щоб не було"

Українська співачка Надя Дорофєєва та її бойфренд, ресторатор Міша Кацурін потішили шанувальників відео зі свого повсякденного життя.

На сторінці у TikTok Дорофєєва запостила короткий ролик, на якому сидить боса на столі. Надя одягнена у картату сорочку і темно-сині штани. Поруч з артисткою на стільці сидить її коханий.

Під гітару Кацуріна Надя заспівала їхню дуетну композицію "Щоб не було". Закохані постійно переглядалися та приділяли одне одному знаки уваги.

Своєю чергою, шанувальники лишили парочці захопливі відгуки про відео: "Ви гарна пара! Не розумію, чому вас хейтять", "Ви так романтично усміхаєтесь одне одному", "як же він на вас дивиться".

Втім, були й ті юзери, які зазначили, що їм не дуже сподобався вокал Дорофєєвої у відео: "Щось Надя зовсім їде по всім тональностям", - написали фани. Та артистка не образилася, а навіть пояснила пильним прихильникам, що пішло не так: "Є трохи, хворію".

Нагадаємо, що більше тижня тому Надя Дорофєєва розповідала фанам, що вони з бойфрендом Мішею Кацуріним серйозно захворіли. За словами виконавиці, їхні симптоми схожі на грип.

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