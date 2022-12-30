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Боса Надя Дорофєєва, сидячи на столі, заспівала під гітару бойфренда Кацуріна "Щоб не було"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
325
Час на прочитання
2 хв
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Боса Надя Дорофєєва, сидячи на столі, заспівала під гітару бойфренда Кацуріна "Щоб не було"

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пара показала, як проводить разом дозвілля.

Українська співачка Надя Дорофєєва та її бойфренд, ресторатор Міша Кацурін потішили шанувальників відео зі свого повсякденного життя.

На сторінці у TikTok Дорофєєва запостила короткий ролик, на якому сидить боса на столі. Надя одягнена у картату сорочку і темно-сині штани. Поруч з артисткою на стільці сидить її коханий.

Під гітару Кацуріна Надя заспівала їхню дуетну композицію "Щоб не було". Закохані постійно переглядалися та приділяли одне одному знаки уваги.

@nadyadorofeeva На «Щоб не було» - вже 3 МЛН переглядів за 3 тижні дякуємо всім ! @Міша Кацурін ♬ оригінальний звук - nadyadorofeeva

Своєю чергою, шанувальники лишили парочці захопливі відгуки про відео: "Ви гарна пара! Не розумію, чому вас хейтять", "Ви так романтично усміхаєтесь одне одному", "як же він на вас дивиться".

Втім, були й ті юзери, які зазначили, що їм не дуже сподобався вокал Дорофєєвої у відео: "Щось Надя зовсім їде по всім тональностям", - написали фани. Та артистка не образилася, а навіть пояснила пильним прихильникам, що пішло не так: "Є трохи, хворію".

Нагадаємо, що більше тижня тому Надя Дорофєєва розповідала фанам, що вони з бойфрендом Мішею Кацуріним серйозно захворіли. За словами виконавиці, їхні симптоми схожі на грип.

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Дата публікації
Перегляди
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