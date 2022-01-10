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Босоногі Євген Кошовий з дружиною у білій сукні зачарували романтичним фото з Мальдів

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Босоногі Євген Кошовий з дружиною у білій сукні зачарували романтичним фото з Мальдів

Євген Кошовий з дружиною / instagram.com/yalta_k

Пара дуже нагадує молодят.

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий та його дружина Ксенія зачарували неймовірно романтичним фото з Мальдів.

У своєму Instagram обраниця гумориста оприлюднила фото, де подружжя позувало босоніж на тлі заходу сонця. Дизайнерка та шоумен постали у білих вбраннях, а Ксенія тримала букет у руках. Кадр зроблено ніби за мить до поцілунку, а пара дуже схожа на молодят.

Євген Кошовий з дружиною / © instagram.com/yalta_k
Євген Кошовий з дружиною / instagram.com/yalta_k

"Я так хочу, щоб ці моменти не закінчувалися! Так, Женю?" – написала Ксенія.

Фоловери ледь не втратили дар мови від такої краси.

  • Дуже гарна пара! Енергія кохання настільки потужно проявляється у вас обох! Вічного кохання та щастя на все життя!
  • Дуже вау!
  • Неймовірно гарна пара
  • Ви прекрасні

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