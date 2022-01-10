Босоногі Євген Кошовий з дружиною у білій сукні зачарували романтичним фото з Мальдів

Пара дуже нагадує молодят.
Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий та його дружина Ксенія зачарували неймовірно романтичним фото з Мальдів.
У своєму Instagram обраниця гумориста оприлюднила фото, де подружжя позувало босоніж на тлі заходу сонця. Дизайнерка та шоумен постали у білих вбраннях, а Ксенія тримала букет у руках. Кадр зроблено ніби за мить до поцілунку, а пара дуже схожа на молодят.
"Я так хочу, щоб ці моменти не закінчувалися! Так, Женю?" – написала Ксенія.
Фоловери ледь не втратили дар мови від такої краси.
- Дуже гарна пара! Енергія кохання настільки потужно проявляється у вас обох! Вічного кохання та щастя на все життя!
- Дуже вау!
- Неймовірно гарна пара
- Ви прекрасні
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