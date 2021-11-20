Бойфренд Анни Трінчер розсекретив вартість обручки, яку він подарував співачці

Блогер освідчився зірці.

Блогер Олександр Волошин вирішив розсекретити вартість обручки, яку він подарував своїй коханій – Анні Трінчер.

Так, Олександр 22 жовтня освідчився виконавиці. Вона відповіла йому "так". Близько 40 байкерів створили коридор, яким останнім проїхався Сашко. Коханий зірки босоніж підійшов до Ані із величезним букетом червоних троянд. Згори обранцю Трінчер спустили пакунок з обручкою мрії артистки – від Cartier.

Олександр Волошин розсекретив вартість обручки Анни Трінчер / instagram.com/voloshyn_xx

Як стверджує Олександр, вартість обручки з діамантом становить 2,5 тис доларів. Також блогер заплатив 500 доларів за доставку.

Олександр Волошин розсекретив вартість обручки Анни Трінчер / instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, нещодавно Анна розповіла, що її рідні дивно відреагували на звістку про весілля. Коли вони про це дізналися, то почали телефонувати зірці з претензіями. Втім, знаменитість вірить, що до церемонії зможе переконати рідних у правильності свого вибору.

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